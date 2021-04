Lovende reacties na testconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen

Het concert in De Doelen is een van de fieldlab-evenementen die de overheid organiseert. Iedere bezoeker moest zich vooraf laten testen en aan de deur een negatieve coronatest laten zien.

Na een optreden van een uur, met muziek van Debussy en Beethoven, waren de reacties van het publiek lovend. “Geweldig om het weer live te kunnen zien en horen. Om de dirigent zo bezig te zien, daar kan geen livestream tegenop”, zegt een van de aanwezigen. Het was waanzinnig. Vlak voordat alles op slot ging ben ik nog wel naar een concert geweest, maar in de tussentijd heb ik het zo gemist. Ik ben heel blij dat het op deze manier kan”, zegt een ander.

Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt testconcert | Foto: Rijnmond

De meesten vonden het geen probleem om vooraf een sneltest te laten doen. “Nee hoor, het hoort bij deze tijd”, vindt een van de bezoeker. “En het geeft ook wel een prettig gevoel dat iedereen getest is. Ik heb me geen moment onveilig gevoeld.”

Energie

Voor Joséphine Olech, fluitiste bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, was het net als voor het publiek een avond om nooit te vergeten. “Ik heb geen woorden voor hoe het voelt”, zegt ze. “We hebben veel gespeeld de afgelopen maanden, maar dat is niet hetzelfde. Als je speelt voor een online publiek geef je veel energie, maar je krijgt geen energie terug. Nu is dat een cirkel. Je geeft en je krijgt ook heel veel van de mensen. Het was super.”

Rotterdams Philharmonisch Orkest treedt voor het eerst in maanden weer op | Foto: Rijnmond

Ook de directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, George Wiegel, kijkt terug op een geweldige avond. “Het was heel feestelijk. Zo fijn om eindelijk weer voor echt publiek te mogen spelen”, zegt hij na afloop. “Ik denk dat je het ook kon horen en zien aan het orkest, hoe fijn het is om muziek te maken zoals het bedoeld is. De wisselwerking met het publiek is een heel belangrijk onderdeel van ons vak.”

Lege rijen

In de zaal waren de meeste stoelen, soms hele rijen, niet bezet. Dat de zaal zo leeg is, heeft wel enige invloed op de muziek. “Het klinkt iets rommeliger. Deze zaal is gebouwd op 1500 mensen en meer. 450 is dan heel weinig natuurlijk, dat hoor je.” Financieel is het volgens Wiegel ook niet te doen. “Het is altijd beter dan voor een lege zaal, maar de kosten van de zaal wegen niet op tegen de verkochte kaartjes. Dat moeten er 1400 zijn, dan is het oké.”

Wiegel hoopt dat dit testconcert laat zien dat er in de toekomst meer mogelijk is als mensen getest zijn. “Voor nu is het misschien veilig, maar het is geen duurzame oplossing. Wij hopen dat, als het veilig blijkt met testen, dat er dan ook meer mag en mensen bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. En dat er dan meer mensen welkom zijn. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.”