Cel geëist tegen Rotterdamse politieman met losse moraal

De 30-jarige verdachte uit Berkel en Rodenrijs werkte sinds 2013 bij de politie. Voor zijn werk keek hij dagelijks in de politiesystemen maar in tien procent van de gevallen voor privé-doeleinden, zo heeft justitie becijferd. Tijdens de rechtszaak maandag kwam een beperkt aantal zaken ter sprake.

De meest ernstige is het contact met een vrouwelijke kennis van een kennis. Volgens de verdachte trok hij alleen een kenteken na voor schade na een ongeluk. Justitie wijst erop dat hij ook de auto van de vrouw zelf natrok, zag dat zij verdachte was in een strafzaak en dat aan haar doorgaf.

Het betrof een onderzoek naar zogeheten uithalers in de haven, die drugs uit containers wegpakken. De ex-agent ontkent dat hij dat heeft gedaan. "Ik was naïef, heb een stomme fout gemaakt door haar informatie te geven. Maar ik wist niet dat zij in een crimineel circuit zat."

Het onderzoek naar drugshandel loopt nog en de vrouw zit inmiddels vast. In een afgeluisterd gesprek is te horen dat de man instructies aan haar gaf om alleen WhatsApp te gebruiken, omdat de politie dat niet kon volgen. Hij zou 500 euro hebben gekregen voor het doorgeven van informatie.

Een andere keer had hij contact met een oud-collega die in een fraudezaak was verwikkeld. Voor hem keek hij in het systeem om te zien hoe de zaak ervoor stond.

In weer een ander geval zou hij aan een vrouw een kenteken hebben doorgegeven van een auto die na een ongeluk was doorgereden. In werkelijkheid bleek dat de vrouw informatie over de man wilde, omdat zij ruzie met hem had gehad in een coffeeshop.

'Losse moraal en schaamteloos gedrag'

Volgens justitie heeft de man aan de lopende band in de systemen zitten grasduinen, ook om bekende Nederlanders op te zoeken. Zij spreekt van een losse moraal en schaamteloos gedrag.

Advocate Nathalie Roos vroeg de rechter haar cliënt niet te zien als een echt foute agent. "Hij is naïef en dom geweest door zijn baan op het spel te zetten voor 500 euro. Ik denk dat het komt omdat hij een people-pleaser is. Hij heeft erge spijt, is ook zijn tweede baan kwijtgeraakt en heeft PTSS (posttraumatische stressstoornis)."

Tijdens zijn laatste woord barstte de ex-agent in snikken uit. "Ik schaam mij voor mijn vroegere collega's. Ik had deze fouten nooit mogen maken en begrijp zelf ook niet waarom ik het heb gedaan." Over zijn contact met de vrouwelijke drugsverdachte: "Zij heeft mij in de maling genomen." Justitie merkte nog fijntjes op dat hij de vrouw had aangeboden wat politie-uniformen te verkopen.

De rechter in Rotterdam doet op 3 mei uitspraak.