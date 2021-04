Zo start jij een echte moestuin

De zon schijnt (weer), de lucht is blauw; moestuintjes, kom maar gauw! Althans, dat is wat Nederland gedacht moet hebben: de moestuin is namelijk hipper dan ooit. Een zekere supermarktketen draagt natuurlijk met z'n mini-moestuintjes bij aan die trend, maar volgens groen-expert Huib Sneep wordt er sowieso meer georiënteerd op regionaal eten.

"Die populariteit van de moestuin komt denk ik doordat mensen steeds meer het gevoel hebben dat ze vanuit hun eigen omgeving willen eten. Regionale voeding, in plaats van de wereld over vliegen voor een kropje sla. En hoe kan je dichterbij oogsten dan vanuit je eigen tuin of balkon?", vraagt Sneep zichzelf af.

'Goed moestuinen is een kunst'

Toch is het moestuinschap niet zomaar voor iedereen weggelegd, al is het maar omdat je toch echt een tuin of balkon nodig hebt. "Het worden van een écht goede moestuinierder is best een kunst", weet Sneep, "maar er zijn allerlei leuke systemen waarmee je kan beginnen."

Een daarvan is de zogenoemde 'vierkante meter-moestuin'. "Dat is letterlijk een vierkante meter", vertelt Sneep lachend. "Wat planken en een verdeling van negen vlakken. In elk van die vlakken kan je wat planten; kruiden, sla, kool, bloemen, noem maar op. Die bak, die kan je overigens overal kopen, zet je ergens neer waar genoeg zon is. Koop je planten of zaden en je kan beginnen."

Mocht je toevallig de mini-moestuintjes in handen hebben: die kan je ook gewoon gebruiken. "Zaai ze binnen: na een week of anderhalf zijn ze voorgekiemd en dan kun je ze met pot en al in een van de kwadranten van je vierkante meter-moestuin planten. Als ze zijn voorgekiemd, kunnen ze beter tegen het buitenklimaat." Al moet Sneep enthousiastelingen wel waarschuwen: "Het is een beetje beperkt. Er zit bijvoorbeeld maar één slaplant in zo'n potje. Als je een week of twee sla wil eten, heb je wel tien of vijftien van die zaden nodig."

Pastinaak of bloemkool? Dat is te moeilijk

Nu zit er ook nog verschil in wát je dan precies in je moestuin plant. Als beginner waag je je niet aan een pastinaak of bloemkool, maar begin je bijvoorbeeld met kroppen sla of rucola. "Groenten die makkelijk zijn, snel kiemen en eigenlijk nooit mislukken", zegt Sneep wijs. "In deze tijd van het jaar kan je bijvoorbeeld ook veldsla of raapstelen planten. Dat zijn gewassen die binnen een week opkomen en waarvan de zaden goed kiem-achtig zijn; niet te ingewikkeld."

Wil je het wel ingewikkeld hebben? "Dan zou je op kunnen schalen. Die ene vierkante meter worden er dan bijvoorbeeld tien. Ieder stukje tuin is dan één plantensoort, raad ik je aan. Daarmee voorkom je dat je na een week twintig kroppen sla hebt en denkt: 'Wat moet ik hier nou mee aan?'"

De maggi-plant

Nog belangrijker is een systeem. "Kiem het goed uit!", raadt Sneep je ten zeerste aan. "Veldsla is bijvoorbeeld een vroege groente. Dat oogst ik dan en dan zaai ik daarna iets anders; andijvie bijvoorbeeld. Dat zaai je in mei/juni en dan oogst je in oktober. Dan kan je op dezelfde plek gedurende het jaar meerdere dingen hebben."

Zelf heeft Sneep (natuurlijk) ook een moestuin, waar veldsla, boerenkool, knolletjes en oregano de spotlight krijgen. "Rozemarijn heb ik ook; de maggi-plant", zegt Sneep lachend. "Daar kan je iedere week wat vanaf knippen en het hele jaar door je maaltijd mee opfleuren."

Tips

Enthousiast geworden van Sneep? Begrijpelijk. Voor je een afspraak maakt bij het dichtstbijzijnste tuincentrum om het een en ander in te slaan, zet hij nog één keer de tips op een rijtje.

1. Begin met een vierkante meter als je er nog niets vanaf weet. Dan heb je direct resultaat.

2. Ga je opschalen, pak het dan planmatig aan. Zet er gewas in waarvan je denkt: In kwadrant 1 dit, later in de zomer dat.

3. Maak een plan in het voorjaar, over hoe je het in de zomer aan gaat pakken

4. Koop bijtijds de zaden

5. En het allerbelangrijkst: vergeet je planten niet af en toe water te geven.