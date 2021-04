Zo ziet de muurschildering van songfestivalster Jeangu Macrooy eruit

Het portret werd vandaag onthuld met een gouden confettiregen en Yeangu's songfestivalnummer 'Birth of a New Age' door de speakers. Het portret van de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival is gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Tymon de Laat. Samen met Macrooy zette hij in een hoogwerker zijn handtekening op het kunstwerk. De kunstenaar kreeg een luid applaus van enkele toeschouwers.

De Laat is blij met de positieve reacties. "Het is te gek om te zien. Dit is het officiële moment. Je ziet een hoop mensen en dat maakt het nog meer af." Hij vindt het mooi om op straat te schilderen. Zijn werk is dan voor iedereen.

Macrooy is onder de indruk van hoe de kunstenaar zijn blik heeft vastgelegd in het werk. Hij ziet ook gelijkenissen met zijn songfestivalnummer. "De emotie die is gevangen in mijn blik vind ik heel goed passen bij mijn nummer. Dat gaat ook over uitkijken naar een mooie nieuwe tijd."

Het portret van Jeangu Macrooy schittert op de muur naast supermarkt Dirk, recht tegenover Ahoy, de plek waar het songfestival in mei losbarst. Op de achtergrond zijn de gele letters van de Rotterdamse evenementenhal te zien. Het kunstwerk is minimaal een jaar te bewonderen op Rotterdam-Zuid. "Het is echt een heel mooi aandenken straks als alles voorbij is aan mijn songfestivalavontuur."