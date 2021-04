Kijkje in de praktijk van Christaan Bax, de scheidsrechter die osteopaat wil worden

Bax is al elf jaar fysiotherpeut in Ridderkerk en richt zich nu volledig op zijn loopbaan als osteopaat. De opleiding gaat inmiddels weer verder, nu de coronamaatregelen steeds meer worden afgebouwd. “Als fysiotherapeut kijk je naar het bewegingsapparaat maar als osteopaat kijk je verder. Naar de mens als geheel. En specifiek naar de buik, waar je als fysio nooit naar kijkt.”

Telstar – Excelsior was zijn laatste wedstrijd in een loopbaan waarin hij, met name in het begin veel kritiek krijg. “Als ik een fout maakte had ik een rotweekend. De kritiek in de media kon ik best goed mee omgaan, want op maandag stapte ik uit het voetbalwereldje en in de praktijk. Dat hielp met relativeren.”

In de onderstaande reportage spreekt Bax ook over de komst van de VAR en hoe hij in het begin gevoelsmatig ‘tegen de VAR aan het fluiten was’.