Gewonde bij schietpartij in Rotterdam Noord | Foto: MediaTV

Aan de Walenburgerweg in Rotterdam Noord is maandagavond rond 20 uur geschoten.

De schietpartij was in een huis. Er raakte één persoon gewond. Het slachtoffer wordt door de ambulance behandeld maar is volgens de politie wel aanspreekbaar.

De verdachten zijn er volgens de politie vermoedelijk in een auto vandoor gegaan.