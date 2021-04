Het weer van vandaag: aangenaam lenteweer

De dag begint eerst met mistbanken die al snel verdwijnen. Verder is het zonnig, in de loop van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het blijft droog. Het wordt 14 graden aan zee en 17 graden in Gorinchem. De wind waait zwak en aan zee hooguit matig uit richtingen tussen noordwest en noordoost.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt landinwaarts af naar 5 graden. De noordenwind waait zwak en aan zee matig.

Morgen eerst wolkenvelden met af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. In de middag loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten zonnig. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 12. De noordenwind neemt toe tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig.

Vooruitzichten

Een hogedrukgebied ligt ten noordwesten van de Britse Eilanden en zorgt boven onze omgeving voor een noordelijke stroming en de aanvoer van vrij koude lucht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon afgewisseld door enkele wolkenvelden en het blijft droog. In de middag wordt het eerst 10 of 11 graden, in het weekend wordt het een graad of 12. De nachten verlopen koud met landinwaarts kans op vorst aan de grond.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,2 graden en de minimumtemperatuur 6,3 graden. Er valt gemiddeld 16,0 mm neerslag.