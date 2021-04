Gemengde gevoelens bij mogelijke versoepelingen: horeca blij, ziekenhuis kritisch

Wel versoepelingen, geen versoepelingen, de plannen van het kabinet lijken de afgelopen weken zo veranderlijk als het weer. Nadat demissionair premier Mark Rutte afgelopen weekend nog somber was over versoepelingen tot half mei, meldden bronnen maandag dat er mogelijk toch volgende week versoepelingen aankomen.

Avondklok weg, winkelen zonder afspraak en terrassen voor beperkte groepjes open tot 18:00 uur. Dat zouden enkele van de voorzichtige versoepelingen per 28 april zijn die het kabinet dinsdagavond tijdens een persconferentie bekend gaat maken.

Veilig op het terras

Herman Hell, eigenaar van verschillende Rotterdamse cafés en restaurants, is blij dat er weer iets gaat gebeuren, al is het een rustig begin. Volgens Hell heeft de horeca vorige zomer genoeg geoefend met veilige maatregelen op terrassen. "Er kan al meer op een veilige manier. Als ondernemer word je niet gelukkig van een terras van 12:00 tot 18:00 uur met een beperkt aantal personen."

De heropening is, denkt Hell, mede ingegeven door de druk van de burgemeesters. Die vinden het buiten te druk worden en willen beter mensen spreiden. De horecaondernemer had het verstandiger gevonden als de sluitingstijd van terrassen gelijk werd gesteld aan de tijd tot wanneer je alcohol mag kopen. "Anders trekt iedereen na het terras alsnog via de supermarkt naar het park."

Peter Langenbach, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, kijkt vanuit zijn functie dinsdagavond bezorgd naar de persconferentie. Hij opende maandag nog extra ic-bedden voor coronapatiënten, ten koste van een operatiekamer.

Ziekenhuizen vol

De bestuurder snapt dat na een tijd waarin vooral rekening is gehouden met ziekenhuizen, het kabinet ook moet kijken naar de situatie in de maatschappij. Maar de ziekenhuizen liggen vol en op de intensive care is het razend druk. Maandag moesten twee spoedeisende hulp-afdelingen in de regio even dicht omdat de aanloop van coronapatiënten enorm hoog was. Maar het aantal opnames per dag is wel gedaald.

Langenbach steunde de oproep van het Amphia Ziekenhuis in Breda om het 538-Oranjefeest niet door te laten gaan, maar is wel voorstander van de andere fieldlabs en experimenten. Toch houdt hij zijn hart vast in aanloop naar de mogelijke versoepelingen. "Maar straks zijn er ook weer een miljoen extra mensen gevaccineerd en is de situatie anders. Misschien neemt het kabinet bewust een risico. Maatschappelijk zijn de maatregelen niet meer houdbaar", zegt Langenbach.