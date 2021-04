Liveblog corona: Eerste afzegger Songfestival, winkeliers blij met versoepelingen

- Lovende reacties na testconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen

09:44 UNICEF wil wederom volledige opening van middelbare scholen

De kinderrechtenorganisatie UNICEF doet wederom een dringende oproep om de middelbare scholen in Nederland te openen. UNICEF Nederland heeft grote zorgen bij de nieuwe mogelijke versoepelingen van het kabinet, waarin de middelbare scholen niet worden genoemd. UNICEF maakt zich met name druk om de kwaliteit van het onderwijs.

09:11 Branchevereniging winkeliers blij met versoepelingen

Branchevereniging INretail is blij met de mogelijke versoepelingen die het kabinet per 28 april doorvoert, dat meldt de NOS. Het lijkt erop dat voor een winkelbezoek per 28 april geen afspraak meer gemaakt hoeft te worden. De winkels zijn wel verantwoordelijk voor het aantal mensen in de winkelpanden. Volgens INretail gaat dat geen problemen opleveren. "We hebben eerder bewezen dat we dat kunnen."

09:07 Australische inzending mag niet naar Rotterdam komen en doet vanuit huis mee aan Songfestival

De Australische zangeres Montaigne mag Australië niet uit en kan dus niet in Ahoy optreden tijdens het Eurovisie Songfestival. Er wordt door de Australische overheid geen uitzondering gemaakt voor de Songfestivalzangeres. Haar optreden zal middels een filmpje te zien zijn tijdens het Songfestival. Alle 39 landen hebben hun inzending eerder al laten opnemen voor het geval iemand ziek uitvalt.

09:00 Lovende reacties na testconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen

“Het was geweldig”, “Wat heb ik dit gemist” en “We kwamen erachter dat we het klappen bijna verleerd waren.” Het zijn een paar van de vele enthousiaste reacties na het eerste concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen in maanden. Maandagavond mocht er weer publiek naar binnen en konden 450 mensen genieten van de livemuziek.

Het concert in De Doelen is een van de fieldlab-evenementen die de overheid organiseert. Iedere bezoeker moest zich vooraf laten testen en aan de deur een negatieve coronatest laten zien.

Na een optreden van een uur, met muziek van Debussy en Beethoven, waren de reacties van het publiek lovend. “Geweldig om het weer live te kunnen zien en horen. Om de dirigent zo bezig te zien, daar kan geen livestream tegenop”, zegt een van de aanwezigen. Het was waanzinnig. Vlak voordat alles op slot ging ben ik nog wel naar een concert geweest, maar in de tussentijd heb ik het zo gemist. Ik ben heel blij dat het op deze manier kan”, zegt een ander.

