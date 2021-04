Liveblog corona: meeste landelijke besmettingen in Zuid-Holland-Zuid, Wantijpop weer een jaar uitgesteld

- Lovende reacties na testconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen

- Eerste afzegger Songfestival: Australië mag niet naar Rotterdam komen en doet mee vanuit huis

- Leraren kunnen zichzelf twee keer per week testen om corona-uitbraken te beperken

- Vanavond 19:00 uur persconferentie demissionair-kabinet met mogelijke versoepelingen per 28 april

15:40 Live at Wantij en Wantijpop verplaatst naar 2022.

Ook in 2021 zullen Live at Wantij en Wantijpop niet plaatsvinden, dat maakt de organisatie zojuist bekend. 'We stonden te trappelen om voor jullie weer een spectaculair Wantij-weekend neer te zetten, maar volgens de routekaart van de overheid zullen er op zijn vroegst half juni evenementen toegestaan zijn. Dat is voor Live at Wantij en Wantijpop helaas te laat', zo zegt de organisatie.

Live at Wantij en Wantijpop zouden plaatsvinden op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni in het Wantijpark in Dordrecht. Voor Wantijpop zou dit de vijfentwintigste editie worden en voor Live at Wantij de vierde. In 2020 konden de festivals ook niet doorgaan vanwege het coronavirus. De nieuwe data zijn vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2022.

15:04 RIVM: door meer besmettingen blijft druk op zorg onverminderd hoog. Meeste landelijke besmettingen in de regio Zuid-Holland-Zuid

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 5,3 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In totaal werden er de voorbije week 53.981 besmettingen geregistreerd (vorige week 51.240). Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM.

Het RIVM wijst erop dat al sinds januari het aantal besmettingen vrijwel constant toeneemt. Uitzondering is de tijd rond het Paasweekend, toen mensen zich minder lieten testen. "De druk door de corona-epidemie op de ziekenhuizen, de GGD's en op andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld huisartsen blijft onverminderd hoog", onderstreept het RIVM.

Het aantal afgenomen testen was met 493.510 ongeveer gelijk aan vorige week. Het percentage positieve testen steeg, van 9,6 naar 10,1 procent. De regio met relatief de meeste besmettingen is Zuid-Holland-Zuid (regio Dordrecht) met 499 meldingen per 100.000 inwoners.

Het aantal meldingen per 100.000 inwoners nam bij de meeste leeftijdsgroepen toe. De grootste stijging van het aantal besmettingen doet zich voor bij de jongere leeftijdsgroepen: 18 tot 24 jaar (+11 procent) en bij de 13- tot 17-jarigen (+ 10 procent).

Opvallend is echter dat er in de leeftijdsgroep van 60 tot 80 jaar een stabilisatie van het aantal positieve tests te zien is. En bij 80-plussers is een verdere daling zichtbaar (-11 procent). Ongetwijfeld houdt dit alles verband met de vaccinatiecampagne die steeds meer op stoom komt.

13:17 Demissionair kabinet kondigt extra versoepelingen aan

Volgens RTL Nieuws kondigt het kabinet vanavond extra versoepelingen aan. Eerder werd al bekend dat de terrassen en winkels onder voorwaarden open mogen en dat de avondklok wordt afgeschaft. Nu blijkt ook dat op begrafenissen 100 bezoekers welkom zijn, en dat locaties waar theorielessen gegeven worden open mogen. Daarnaast mogen ook de markten weer open. Ook zal het demissionair kabinet bekend maken dat de Fieldlabs 'on hold' worden gezet als de intensive cares een bezetting van meer dan 900 gevulde ic-bedden hebben.

13:09 Dagelijks meer dan 100.000 mensen per dag gevaccineerd

De afgelopen week zijn er dagelijks meer dan 100.000 mensen gevaccineerd in Nederland. Inmiddels zijn 3,5 miljoen mensen ten minste één keer geprikt. In totaal zijn er 4,5 miljoen prikken gezet, volgens het coronadashboard. Het is nog de vraag of het priktempo zo hoog kan blijven. Dat hangt af van de inzetbaarheid van het Janssen-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau komt later vandaag met een rapport over het vaccin. In Europa en de VS is het prikken met het Janssen-vaccin tijdelijk stopgezet na zeldzame trombose gevallen in de VS na inenting met het vaccin.

11:31 Leraren kunnen zichzelf twee keer per week preventief testen om corona-uitbraken te beperken

Alle scholen krijgen vanaf deze week 'preventieve zelftesten' van de overheid voor leraren. Op enkele scholen gebeurde dat al als pilot. Leraren kunnen zichzelf twee keer per week met een antigeentest testen op het coronavirus. De test is niet verplicht vertelt zegt Luc van Heeren van de Hoeksche School in Oud-Beijerland. "Het moet niet, maar het wordt wel aanbevolen te doen."

De antigeentest is minder betrouwbaar dan de PCR-test die de GGD uitvoert. Daarom moeten docenten bij een positieve uitslag van de zelftest zich ook nog laten testen bij de GGD voor definitief uitsluitsel. Door de zelftesten hopen de scholen om uitbraken te beperken.

Lees hier meer over de preventieve zelftesten voor docenten.

10:52 Buitenbad Heerjansdam vanaf 1 mei open

Het verwarmde buitenzwembad in Heerjansdam opent vanaf 1 mei de deuren. In juni 2020 kondigde het zwembad aan dat jaar niet meer open te gaan en alle energie te steken in een opening in mei 2021. Het Waal en Weidebad is de afgelopen weken grondig schoongemaakt en gevuld met water om tijdig open te kunnen voor de meivakantie.

Een gevuld zwembad! Wat een prachtig beeld hé? Posted by Waal en Weidebad Heerjansdam on Monday, April 19, 2021

09:44 UNICEF wil wederom volledige opening van middelbare scholen

De kinderrechtenorganisatie UNICEF doet wederom een dringende oproep om de middelbare scholen in Nederland te openen. UNICEF Nederland heeft grote zorgen bij de nieuwe mogelijke versoepelingen van het kabinet, waarin de middelbare scholen niet worden genoemd. UNICEF maakt zich met name druk om de kwaliteit van het onderwijs.

09:11 Branchevereniging winkeliers blij met versoepelingen

Branchevereniging INretail is blij met de mogelijke versoepelingen die het kabinet per 28 april doorvoert, dat meldt de NOS. Het lijkt erop dat voor een winkelbezoek per 28 april geen afspraak meer gemaakt hoeft te worden. De winkels zijn wel verantwoordelijk voor het aantal mensen in de winkelpanden. Volgens INretail gaat dat geen problemen opleveren. "We hebben eerder bewezen dat we dat kunnen."

09:07 Australische inzending mag niet naar Rotterdam komen en doet vanuit huis mee aan Songfestival

De Australische zangeres Montaigne mag Australië niet uit en kan dus niet in Ahoy optreden tijdens het Eurovisie Songfestival. Er wordt door de Australische overheid geen uitzondering gemaakt voor de Songfestivalzangeres. Haar optreden zal middels een filmpje te zien zijn tijdens het Songfestival. Alle 39 landen hebben hun inzending eerder al laten opnemen voor het geval iemand ziek uitvalt.

09:00 Lovende reacties na testconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen

“Het was geweldig”, “Wat heb ik dit gemist” en “We kwamen erachter dat we het klappen bijna verleerd waren.” Het zijn een paar van de vele enthousiaste reacties na het eerste concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen in maanden. Maandagavond mocht er weer publiek naar binnen en konden 450 mensen genieten van de livemuziek.

Het concert in De Doelen is een van de fieldlab-evenementen die de overheid organiseert. Iedere bezoeker moest zich vooraf laten testen en aan de deur een negatieve coronatest laten zien.

Na een optreden van een uur, met muziek van Debussy en Beethoven, waren de reacties van het publiek lovend. “Geweldig om het weer live te kunnen zien en horen. Om de dirigent zo bezig te zien, daar kan geen livestream tegenop”, zegt een van de aanwezigen. Het was waanzinnig. Vlak voordat alles op slot ging ben ik nog wel naar een concert geweest, maar in de tussentijd heb ik het zo gemist. Ik ben heel blij dat het op deze manier kan”, zegt een ander.

Lees hier het hele verhaal over het testconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.