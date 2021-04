Basisschoolleraren kunnen zichzelf twee keer per week testen om corona-uitbraken te beperken

Op sommige scholen gebeurde het al als pilot: het sneltesten van leraren. Vanaf deze week krijgen álle scholen gratis 'preventieve zelftesten' van de overheid, in de hoop besmettingen sneller te kunnen opsporen en uitbraken te voorkomen. Leraren kunnen zichzelf met de tests die ze krijgen twee keer per week testen op corona.

De zelftest is een antigeentest: een wattenstaafje die niet ver je neus in hoeft en niet in je keel. "Het moet niet, maar het wordt wel aanbevolen te doen", zegt Luc van Heeren van de Hoeksche School in Oud-Beijerland. Onder zijn bestuur vallen twintig basisscholen en twee middelbare scholen in de Hoeksche Waard.

Uitbraken beperken

"Als iedereen dat gewoon twee keer in de week doet, kun je uitbraken van corona op scholen beperken", legt Van Heeren uit. De preventieve zelftest is minder betrouwbaar dan de PCR-testen. Daarom moeten leraren met een positieve uitslag van de zelftest alsnog naar de GGD. Je weet andersom ook niet zeker dat je positief bent als de zelftest dat aangeeft. Het blijft onzeker, maar het is meer dan niets."

Leraren lopen de hele dag tussen de kinderen en kunnen zo het virus oplopen, hoe goed het in de klassen zelf ook is geregeld met afstand houden. Met ruim 600 medewerkers op alle scholen komt het regelmatig voor dat iemand corona krijgt, zegt Van Heeren. Op de basisschool moet dan de hele klas naar huis.

Omdat ze een verhoogd risico lopen op school besmet te raken ten opzichte van mensen die thuiswerken, zijn leraren volgens Van Heeren blij dat ze zichzelf kunnen testen. "Je kunt zo ook voorkomen om klassen naar huis te hoeven sturen.

Risicogericht testen

In het voortgezet onderwijs worden ook de risicogerichte test gebruikt wanneer er een coronageval is vastgesteld. Ook dat is vrijwillig, maar die test wordt begeleid vanuit school.

Als een leerling positief is getest, neemt de GGD contact op met de school om uit te zoeken met wie de leerling contact heeft gehad. Bij een bepaald deel van de kinderen wordt dan op school door een getrainde medewerker een coronatest gedaan, met toestemming van de ouders. De test is hetzelfde als de preventieve zelftest die de leraren op de basisscholen opgestuurd krijgen. Die test is niet geschikt voor wanneer je in nauw contact bent geweest met een besmet iemand, maar klasgenoten gelden niet als 'nauwe contacten'.

Niet waterdicht

"Op papier houden leerlingen op school afstand van elkaar. Ik zeg op papier, want in de klas zorgen we dat dat gebeurt, maar als ze buiten de school zijn hebben we daar geen zicht op en twijfelen we eraan of ze dat daadwerkelijk doen", lacht de bestuurder.

Waterdicht is het systeem niet, maar toch is de schoolbestuurder blij met deze stap. "Het is altijd beter dan niets. We doen ons uiterste best de scholen weer helemaal open te krijgen."