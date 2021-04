Uitgelaten pitbull bijt chihuahua dood in Capelle aan den IJssel

Moeder en zoon lieten hun hond uit op de Gong, een pad in Capelle aan den IJssel. Die hond, volgens de politie een pitbull, had een muilkorf, maar die brak om onbekende reden af. vervolgens zette de hond zijn tanden in een chihuahua, een oorspronkelijk Mexicaans hondenras. De chihuahua overleed later aan de wonden.

De pitbull is in beslag genomen voor een gedragstest. Wat er met de baasjes gebeurt, is afhankelijk van wat uit die test komt.