Richard Groenendijk laat ESF-koorts oplopen in 'Tebbie Ries met z'n Songfestival'

Op zondag 25 april is de eerste aflevering te zien van de avonturen van Groenendijk. Hij gaat langs bij studio Vollaers Zwart, waar druk wordt gewerkt aan de aankleding van de stad. Rotterdam krijgt de komende dagen en weken steeds meer songfestivaluitstraling en Richard geeft vast een voorproefje. Daarna rijdt hij in een speciale ESF-auto door naar Jeangu Macrooy, de zanger die met zijn 'Birth of a New Age' in de voetsporen van Duncan Laurence hoopt te treden.

In de weken erna zie je in 'Tebbie Ries met z'n Songfestival' nog veel meer mensen voor wie het songfestival het absolute hoogtepunt van het jaar wordt.

De eerste aflevering van 'Tebbie Ries met z'n Songfestival' is aanstaande zondag vanaf 17:15 uur te zien op TV Rijnmond (met daarna ieder uur een herhaling) en op Rijnmond.nl. Ook op zondag 2 mei, zondag 9 mei, woensdag 12 mei en zondag 16 mei gaat Richard Groenendijk voor Rijnmond op pad.