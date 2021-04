School zamelt geld in voor juf met reuma: 'Ze heeft vaak pijn, maar we zijn zo blij dat juf Kelsey er is'

"We moeten de juf vaak ook helpen met het opendraaien van flesjes bijvoorbeeld", zegt een kind uit de klas van juf Kelsey. Ze is tegen de leerlingen altijd heel open over haar ziekte: "Ik wil graag dat ze meekrijgen dat ook als je soms iets niet kan, je altijd je best kan doen en dat er dan toch heel veel dingen mogelijk zijn", zegt Kelsey Oole.

Op 8-jarige leeftijd begonnen haar benen, armen en handen te vergroeien. Ondanks de vele operaties en pijn staat ze toch dagelijks voor de klas in Berkel en Rodenrijs. De school wil daarom iets terug doen voor haar tomeloze inzet. "We zijn een actie gestart, omdat zij dit echt verdient. We hebben inmiddels 13.000 euro opgehaald voor een speciale aangepaste auto", zegt Sanne Portegies, één van de initiatiefnemers van de actie.

Aangepaste auto

"Soms heeft de juf al pijn als ze aankomt op school", zegt een leerling. Een andere leerling vult aan: "Ze moest zelfs ook een keer naar huis, omdat het niet meer ging". Juf Kelsey zou heel erg geholpen zijn met een aangepaste auto. "Dat is er één waarbij ik de rolstoel makkelijk kan meenemen, met stoelverwarming en stuurverwarming voor mijn gewrichten en het is een automaat", zegt Kelsey.

In totaal moet er minimaal 16.000 euro worden ingezameld voor een tweedehands auto die voldoet aan de eisen. Meer info over de actie vind je hier.