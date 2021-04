Ferry de Haan per 1 juni van Excelsior naar Heerenveen

Ferry de Haan vertrekt bij Excelsior en wordt per 1 juni 2021 de nieuwe technisch manager van SC Heerenveen. De algemeen directeur van de Kralingers wordt in Friesland de opvolger van Gerry Hamstra, die naar Ajax is vertrokken.

De Haan was eerst speler bij Excelsior en toen hij zijn loopbaan afsloot werd hij eerst commercieel manager en later de directeur. Woensdagochtend tekende De Haan een drie-jarige verbintenis in het Abe Lenstra Stadion. De Haan kijkt uit naar de uitdaging die voor hem ligt. "sc Heerenveen is een prachtige traditieclub met een rijke historie. Ik zie het als een mooie kans om hier aan de slag te gaan. De komende tijd gaan we invulling geven aan het technische beleid voor de komende jaren. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen."

Einde van een succesvolle periode in Kralingen

De Haan loodste samen met commercieel directeur Wouter Gudde Excelsior van de eerste divisie naar de eredivisie, waarin de Kralingers vijf seizoenen actief waren. Daarin maakte de club op allerlei gebieden een enorme sprong voorwaarts. Wouter Gudde werd weggehaald door FC Groningen en De Haan bleef Excelsior trouw. Ook na de degradatie in 2019 bleef De Haan bij Excelsior toen hij gepolst werd door Feyenoord om Martin van Geel op te volgen als technische man in de Kuip. De Haan bedankte voor een functie bij zijn oude club en daarna nam Sjaak Troost bij Feyenoord korte tijd de honneurs waar.

In Friesland moet De Haan het technisch beleid gaan uitstippelen. Hamstra werd onlangs bij Heerenveen weggehaald door Ajax om daar Marc Overmars te assisteren. Het is nog niet duidelijk wie De Haan zal opvolgen bij Excelsior.