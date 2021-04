Ferry de Haan van Excelsior op weg naar Heerenveen

Ferry de Haan vertrekt bij Excelsior en wordt zo goed als zeker de nieuwe technisch manager van SC Heerenveen. De algemeen directeur van de Kralingers moet in Friesland de opvolger van Gerry Hamstra, die naar Ajax is vertrokken. De Haan was eerst speler bij Excelsior en toen hij zijn loopbaan afsloot werd hij eerst commercieel manager en later de directeur. Als de laatste details zijn afgerond tekent De Haan een meerjarige verbintenis in het Abe Lenstra Stadion.