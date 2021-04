Aannemer Gijs kijkt trots naar transformatie op Eiland van Brienenoord: 'Mooi hoe de natuur zich aanpast'

Elke dag stapt Gijs al vroeg in de auto om vanuit de Bommelerwaard (de streek in Gelderland, niet te verwarren met de gelijknamige wijk in Rotterdam-IJsselmonde) richting het Eiland van Brienenoord te rijden. Daar werkt hij namens Bouwbedrijf Van de Ven - in samenwerking met Martens en Van Oord - dagelijks aan de transformatie van het eiland. "Maar ook als we klaar zijn kom ik denk ik nog wel terug', zegt hij lachend. 'Want het eindresultaat gaat mooi worden denk ik zo."

Natuur

Op de dag dat we Gijs spreken, is die schoonheid soms wat lastig te zien. Het regent, er ligt modder en overal rijden trekkers en andere bouwvoertuigen rond. Ook aan het begin van het eiland zijn ze op dat moment met groot materiaal bezig. "Dat is bedoeld om een damwand te plaatsen, zodat we de weg goed kunnen asfalteren", legt Gijs uit, die ook toevoegt dat altijd wordt gedacht aan de natuur. "Daarom drukken we deze damwand erin. Dan hebben de vissen in het water er geen last van. Het is belangrijk dat de natuur ondanks alle werkzaamheden geen last heeft van ons."

Tegelijkertijd wordt de natuur ook een handje geholpen. Zo worden bomen uit het gebied bij de uitgegraven oevers geplaatst. "Op die manier kunnen vissen zich daar nestelen aan de waterkant en zie je ook meteen dat vogels en zwanen de ruimte op zoeken", vervolgt Gijs. "Het is sowieso mooi om te zien hoe in een mum van tijd het gebied verandert maar ook hoe het zich aanpast."

Puin ruimen

Om die reden begint het eiland er inmiddels beetje bij beetje weer uit te zien als een volwaardig natuurgebied. Gijs zegt dat er veel werk bij kwam kijken om al tot aan dit punt te komen. "Er ligt in Rotterdam vaak veel puin onder de grond en dit was ook hier het geval. Ik heb het idee dat ze hier vroeger veel van de kerken op een hoop hebben begraven. Dus voordat we begonnen moesten we eerst veel puinruimen."

Na al dit 'vieze' werk komt er uiteindelijk een mooi eindresultaat voor terug, denken aannemer Gijs en zijn mannen. "Als je ziet hoe dit gebied zich in die paar maanden tijd heeft aangepast. Dat is echt fantastisch en ik denk dat iedereen die hier ooit is geweest dan zou moeten terugkeren om te zien hoe het er bij ligt."