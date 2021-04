De terrassen mogen weer open, maar niet alle ondernemers zijn positief: 'Ik zou geen zin hebben in een Bacardi-cola om 12:00 uur'

Tineke Speksnijder, eigenaar van de Café de Schouw aan de Witte de Withstraat in Rotterdam, ziet het niet zitten. "Wat hebben wij hieraan? Ik zie geen mensen komen om 12:00 uur doordeweeks. De meesten moeten toch gewoon werken. En dan mag ik tot 18:00 uur open, dat is toch te gek voor woorden? Dit is alleen maar om de burgemeesters te ontlasten. Als het doordeweeks mooi weer is staan mensen vanaf een uur of vijf in de file voor Kralingse Bos om daar vervolgens gerust tot 21:00 uur te zitten."

Spuugzat

Naast het tijdslot mogen mensen maximaal met twee aan een tafel. Tenzij je uit hetzelfde huishouden komt, dan staat het maximum op vier. "Maar die zijn al een beetje op elkaar uitgekeken, denk je niet?", vertelt Speksnijder. "Niemand heeft meer zin om met een gezinslid aan tafel te zitten, daar zit je al 24/7 mee. Die mensen zijn elkaar helemaal spuugzat. Ja toch? Waar gaat dit over."

Speksnijder kan op haar terras zo'n 25 tafels kwijt. "Maar die krijg ik denk ik alleen op zaterdag en zondag vol. Doordeweeks loont het de moeite niet. Ik zou geen zin hebben om aan de Bacardi-cola te gaan om 12:00 uur 's middags. Of mensen komen na 17:00 uur rennend vanuit hun werk voor één drankje, want daarna moeten we alweer dicht. Het is gewoon waardeloos, punt uit. Blij maken met een dooie mus dit. Als je een lunchzaak hebt kun je er wat aan hebben, maar daar zal het doordeweeks ook niet storm lopen."

Tineke Speksnijder voor haar café, tijdens een actie van de horeca precies een jaar geleden. Onder het motto 'De horeca staat stil' werd een leeg glas geheven. | Foto: Rijnmond

Thom van Zanten, mede-eigenaar van THOMS op de Meent in Rotterdam, is positiever. "Hartstikke fijn dat we weer een start kunnen maken en er een keertje met ons mee wordt gedacht. Maar we moeten wel heel goed nadenken of we iets met dit tijdstip kunnen. Je wil niet ondankbaar overkomen, maar je moet wel realistisch zijn. Het is niet de bedoeling dat we als middel worden ingezet om de handhaving en de druk op parken te verlichten. Dat is niet waarvoor wij ondernemer zijn geworden."

Ook Bjorn van Dijl, eigenaar van zeven horecazaken in de Drechtsteden, heeft wisselende gevoelens. "We zijn blij dat we weer mogen gaan doen wat we leuk vinden. Maar ik had liever gezien dat wij eerder betrokken waren als deel van de oplossing in plaats van het kwaad. Het is lastig dat wij straks met al die mensen discussie gaan voeren dat ze maar met z'n tweeën aan een tafel mogen. Daar zie ik wel tegenop."

Van Dijl noemt de opening tot 18:00 uur een mooie stap, maar vindt het wel lastig dat hij mensen daadwerkelijk weg moet sturen. "Dat hebben we vorig najaar ook gehad toen we om 22:00 uur dicht moesten. Mensen worden boos: 'breekt er om 22:00 uur hier opeens corona uit of zo? Nou dat denk ik niet meneer, maar dat is de wetgeving'. Dat is wel lastig, maar wij gaan niet meer in de rol van boa of politieagent zitten. Als vier mensen met een stalen gezicht zeggen dat ze uit één huishouden komen ga ik geen postcodecheck doen."

Reserveren

Om "iedereen twee uur de tijd te geven om te genieten van z'n momentje", gaat Van Dijl in zijn zaken met reserveringen werken. "Van 12:00 tot 14:00 uur een kop koffie en een gebakje of een vroege lunch, om 14:00 een late lunch en om 16:00 uur een hele late lunch, borrel of vroeg diner. We moeten de mensen daar wel een beetje heen sturen, want ze hebben er geen erg in dat we om 18:00 uur dicht moeten."

Van Zanten en Speksnijder doen dat anders. "Het is voor ons belangrijk dat we zo veel mogelijk gasten de kans geven weer even op het terras te zitten", vertelt eerstgenoemde. "Juist daarom denk ik dat wij niet gaan reserveren. Iedereen die langskomt gaan wij proberen zo veel mogelijk een plek te geven. Op die manier proberen we het mensen met gastvrijheid naar hun zin te maken. Maar dat we niet iedereen een tafeltje kunnen gunnen lijkt me duidelijk."

Speksnijder denkt al helemaal niet aan reserveringen bij haar café. "Dat is echt achterlijk, dan weet je er echt helemaal niets van. De enige plek waar het leuk is om te reserveren is in een restaurant. Ik zie al voor me dat ik voor twee uur in een café reserveer en het dan helemaal niet leuk vind. Dan moet ik twee uur blijven zitten? Anders zit het café twee uur met een lege tafel. Reserveren is dus haast niet te doen."

Dood of de gladiolen

Los van reserveringen, bezoekersaantallen en tijdsloten hebben de terrassen nog met een andere mogelijke pretverpester te maken: het weer. "Ik heb een godsvermogen geïnvesteerd in stretchtenten, parasols, heaters, verlichting en dekentjes", vertelt Van Dijl. "Dan maar de dood of de gladiolen dacht ik, volop inzetten. Alles wat er te krijgen was om de mensen warm te houden hebben we aangeschaft."

Ook Alex Verburgh, eigenaar van het Dordtse restaurant Post en twee zaken in de Witte de Withstraat en omgeving, houdt het weerbericht vanaf volgende week extra goed in de gaten. "Je kunt de mensen niet naar binnen laten. Maar we hebben vorig jaar al meegemaakt dat er noodweer uitbrak en je met honderd man op een terras zat, waarvan er maar dertig binnen mochten. Dan zeg je toch: allemaal lekker naar binnen jongens, je gaat dan niet gevaarlijk buiten blijven zitten. Maar goed, dat zijn excessen."

Alex Verburgh op zijn lege terras in Dordrecht | Foto: Rijnmond

Strandtent

"De ene dag is het mooi weer, de volgende dag is het slecht weer en zit je met al je voorraden", vervolgt Verburgh. "Als het dan vijf dagen slecht weer blijft kun je je voorraad weggooien. Het is heel erg oppassen dat je jezelf niet in de vingers snijdt. Je bent gewoon een strandtent, eigenlijk. Als het mooi weer is moet je gas kunnen geven en als het slecht weer is heb je niets te doen. Ik heb wel ervaring als strandtenteigenaar, maar het is niet waar ik voor gekozen heb."

Van Zanten vult aan: "Het zal altijd inspelen zijn op verschillende situaties, dat heet ondernemen. Je zal je altijd moeten blijven aanpassen. Als het slecht weer is doen we de parasol open en maken we er alsnog een feestje van."

Zonnetje

Weer of geen weer, vanaf volgende week woensdag 28 april zijn de terrassen overal in de regio weer een beetje gevuld. Met maximaal vijftig man tegelijkertijd op een terras. Van Dijl had met zijn zeven zaken morgen al open gekund. "Wij waren er halverwege maart al klaar voor. Het personeel staat klaar, de terrassen staan klaar, we hebben alle spullen al in huis. Het personeel wil ook het liefst morgen weer beginnen, zeker als het zonnetje een beetje schijnt. Graadje of 15-16, dan zijn ze niet meer te houden joh. Die maximaal vijftig mensen zijn een opwarmrondje voor ons, die doen we met twee vingers in de neus."

"Maar het is wel lekker om er even in te komen, we hebben ruim zeven maanden niks gedaan", vervolgt Van Dijl. De horeca sloot woensdagavond 14 oktober om 22:00 uur de deuren, om ze vervolgens dus tot volgende week woensdag niet te openen. "Iedereen moet weer even aangezet worden."

Financieel gezien zal de heropening overigens niet veel opleveren, benadrukt Van Dijl. "Het is alleen maar overleven, maar ik denk wel dat het de sfeer ten goede komt. Iedereen wil zo graag weer iets doen. We zijn zo klaar met alles in een doosje en tasje doen om het vervolgens weg te brengen."