14-jarige jongen rijdt hardloopster aan, slachtoffer komt om het leven

Bij een verkeersongeluk in Vuren is een 48-jarige vrouw uit de gemeente Gorinchem overleden. Ze werd tijdens het hardlopen aangereden door een jongen op een scooter.

Het slachtoffer uit Dalem rende vrijdag op een fietspad langs de N830 (Graaf Reinaldweg) tussen Gorinchem en Geldermalsen. Daar werd ze aangereden door een 14-jarige jongen op een scooter. De vrouw overleed later aan haar verwondingen.

De scooter is in beslag genomen. De politie onderzoekt of de jongen misschien zijn mobieltje heeft gebruikt tijdens het rijden en of de scooter technisch in orde is.