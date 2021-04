Persconferentie coronavirus: avondklok verdwijnt, versoepelingen voor horeca, winkels en begrafenissen vanaf 28 april

Premier Rutte tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen | Foto: Archief

Terrassen, winkels en warenmarkten mogen vanaf woensdag 28 april onder voorwaarden open en de avondklok verdwijnt. Dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond bekend gemaakt op een persconferentie over de coronamaatregelen.

Het kabinet kondigde ook extra versoepelingen aan bij begrafenissen. Daar mogen straks honderd bezoekers komen. Nu zijn dat er nog vijftig. Verder gaan de leslocaties voor het theorie-examens voor een rijbewijs weer open.

Terrassen

Maandag werd al bekend dat het op terrassen gaat om maximaal twee bezoekers per tafeltje of meerdere mensen die tot één huishouden behoren. De terrassen moeten om 18.00 uur sluiten. Ook wordt er een maximum gesteld aan het aantal personen dat op een terras mag zitten. Vijftig personen is het maximum.

Winkels

Winkelend publiek hoeft vanaf 28 april geen afspraak meer te maken. De sluitingstijd voor niet-essentiële winkels gaat naar 20.00 uur. Wel blijft er een maximum gelden voor het aantal klanten dat binnen is. In grote winkels moeten stewards het winkelend publiek aanwijzingen geven.

Vanaf 26 april kunnen studenten in het hoger onderwijs weer een dag in de week fysiek onderwijs volgen in het hbo en op de universiteit.

Kritiek op versoepelingen

Niet iedereen reageert enthousiast op de versoepelingen. Vooral de zorgsector maakt zich zorgen, al begrijpen medewerkers dat het kabinet ook moet kijken naar de maatschappij als geheel. Maar de ziekenhuizen liggen vol en op de intensive care is het razend druk, zo luidt de kritiek.