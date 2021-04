Wethouder over rapport seksuele straatintimidatie: 'We pikken het niet meer'

Bijna de helft van de Rotterdamse vrouwen (47 procent) heeft te maken met seksuele intimidatie op straat. Dat blijkt uit het een onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam. "We hebben nog veel werk te doen, maar we komen er stap voor stap", zegt wethouder Handhaving Bert Wijbenga.

Vijf jaar geleden lanceerde Rotterdam de StopApp. 'Heb je te maken met seksuele straatintimidatie, oftewel pikpraat? Meldt het!'. Nafluiten, roepen, sissen, beledigen en andere vormen van seksuele intimidatie kunnen sindsdien via de speciale app gemeld worden. De overtreders kunnen een boete krijgen.

Maar uit het onderzoeksrapport 'Seksuele Straatintimidatie in Rotterdam 2020 – Ervaringen, Aanpak en Ontwikkelingen', dat de Erasmus Universiteit in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd', blijkt dus dat er nog veel werk aan de winkel is. Wethouder Wijbenga beaamt dat ook. "We hebben een begin gemaakt een paar jaar geleden. Maar zijn nog lang niet zover dat we tevreden kunnen zijn."

Er maken nog weinig vrouwen gebruik van de StopApp. Als reden geven ze op dat het alleen een app is om meldingen te doen, daarbij blijft het. Maar de gemeente heeft de gegevens goed kunnen gebruiken om uit te zoeken op welke plaatsen de straatintimidatie veel voorkomt. Wijbenga wil nu een stapje verder gaan. "We gaan de melders voortaan ook terug bellen. Om te vragen of ze hulp nodig hebben. We gaan de StopApp met een extra campagne nog wat groter onder de aandacht brengen."

Opgroeien met besef

"Hoe mannen met vrouwen omgaan dat kan Rotterdam , of ikzelf helaas niet van de één op de andere dag veranderen. Dat vraagt jaren. We hebben nu de MeToo beweging mee gemaakt, waarbij al heel duidelijk een appel op mannen is gedaan: 'we pikken het niet meer, zo ga je niet met vrouwen om!'. We moeten jonge mannen laten opgroeien met het besef dat je op een leuke en fatsoenlijke manier met de andere sekse moet omgaan. Ook op straat."

Als de coronasituatie het toe laat, wil Rotterdam weer intensiever gaan controleren op straatintimidatie. "We hebben veel werk te doen samen met het jongerenwerk, het onderwijs en met campagnes. Ik ben blij als vader dat ik tegen mijn eigen dochter kan zeggen: 'het is niet normaal wat jij af en toe op straat mee maakt en sterker nog: we gaan het niet meer pikken. Maar ik kan helaas niet zeggen: het is morgen voorbij. "