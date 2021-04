Nieuw onderzoek naar vliegen op Heijplaat moet bewoners van plaag verlossen

De bewoners van Heijplaat hebben al jaren ernstige vliegenoverlast. Nieuw onderzoek kan daar misschien verandering in brengen. Eerder werd al onderzoek gedaan naar de vliegenoverlast. Er werden toen vliegenvallen geplaatst. Nu gaat dat ook gebeuren in andere wijken van Rotterdam, zodat de uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden.

In de afgelopen jaren zijn al vaker onderzoeken gedaan naar de vliegenoverlast op Heijplaat. Veel inwoners geven afvalverwerker Suez de schuld. Die nam maatregelen, maar tot nu toe leverde dat niets op. Zo werd geëxperimenteerd met het koelen van afvalmateriaal, zodat de vliegen en larven in het afval dood zouden gaan. Met dit nieuwe onderzoek hoopt de milieudienst DCMR twee vliegen in één klap te slaan door de overlast te verminderen en tegelijkertijd iets te leren over de insecten die de inwoners van Heijplaat lastig vallen.

Vliegenmonsters

Het nieuwe onderzoek bestaat volgens de milieudienst uit twee delen: een deel op Heijplaat en een ander deel in andere wijken van Rotterdam. Daarmee hoopt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen uit te kunnen zoeken wat de populatie vliegen is en of de maatregelen die genomen zijn helpen. De inwoners van Heijplaat werken aan het onderzoek mee: ze mogen vliegenmonsters verzamelen van de vliegen waar ze last van hebben. Bewoners kunnen op verschillende plekken in de buurt spullen ophalen om de vliegen mee te vangen.

Andere plekken in Rotterdam

De DCMR gaat Heijplaat vergelijken met andere locaties in de stad Rotterdam. Er worden op twintig andere plekken in Rotterdam, waar bijna helemaal geen overlastmeldingen zijn, ook vallen geplaatst. Met dit nieuwe onderzoek kan de milieudienst op basis van de aantallen en typen gevangen vliegen een norm opstellen voor de gemeente Rotterdam.

Naast de vliegenonderzoeken gaat de DCMR nog meer maatregelen nemen om de geur- en vliegenoverlast te beperken op Heijplaat. Zo worden de putten in de straten vaker schoongemaakt, de ondergrondse containers extra geleegd en krijgt Suez een aangepaste vergunning. Vorig jaar werd Suez ook al aangesproken op het de afvalverwerking; toen kreeg de organisatie ook een dwangsom opgelegd. De inwoners worden in de komende tijd ingelicht over hoe het gaat met de proef.