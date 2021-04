Blue Tiek-In, the place to be in het Rotterdam van de jaren 80

Voor die tijd is BlueTiek-In revolutionair met de twee bewegende dansvloeren, lichtshows, een keuken voor hamburgers en tosti’s, betalen met muntjes en een capaciteit van tweeduizend bezoekers.

Huisfotograaf

Al snel is de megadisco populair. BlueTiek-In is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Er zijn optredens van artiesten, thema-avonden en opnames van tv-programma’s. John Mocnik is er vaak bij met zijn camera. Hij wordt de huisfotograaf van BlueTiek-In.

“Ik was toen net uit militaire dienst, ik was zonder werk en was zoekende. Ik kwam regelmatig bij de BlueTiek-In en ging spontaan fotograferen”, vertelt Mocnik. “Toen werd ik aangesproken door Dick Beekman, de eigenaar, die zei ‘joh leuke foto’s, laat eens zien, misschien heb ik er wat aan’. Hij was enthousiast en is ze gaan gebruiken voor het krantje dat wekelijks rond gebracht werd.”

Bezoekers BlueTiek-In in 1984 | Foto: John Mocnik

De negatieven van Mocnik zijn deze week overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam nadat Galerie en Erfgoedlab Dig It Up ze heeft gedigitaliseerd. “Ik denk dat het hele bijzondere foto’s zijn, omdat het over jeugdcultuur gaat in de jaren tachtig en daar hebben we heel weinig van in het archief. Dus fantastisch dat Dig It Up het toegankelijk heeft gemaakt en dat het nu aan ons wordt overgedragen”, zegt directeur Jantje Steenhuis van het Stadsarchief.

Ball-broeken

Simone Da Silva is directeur van Dig It Up. Daar is een expositie geweest over de discotheek en de kledingzaken. Ook de foto’s van Mocnik zijn er te zien. Voor die expositie is een oproep gedaan waar veel respons op is gekomen. “We hebben de Ball-broeken binnen gekregen, die waren het toen helemaal”, zegt Da Silva.

De digitale expositie over BlueTiek-In blijft te zien op de website van Dig It Up. De foto’s van Mocnik zijn ook via de website van het Stadsarchief te zien. “Wij zien ons echt als een middelman tussen het archief en de stad en wij hebben niet de capaciteit om het op de perfecte manier op te slaan zoals het stadsarchief. We willen vooral ook dat het materiaal voor iedereen beschikbaar wordt, is en blijft”, vertelt Da Silva.

Muntverkoop in BlueTiek-In | Foto: John Mocnik

Voor John Mocnik is Bluetiek-In in die tijd zo’n beetje zijn tweede huis. Al op woensdagavond is hij er te vinden. “Ze waren dan niet open, maar er waren dan vaak tv opnames. Personeel en geïnteresseerde klanten konden er dan bij zijn om de zaal een beetje te vullen”, herinnert hij zich. Ook tijdens de vaste openingsavonden donderdag tot en met zondag is hij van de partij.

Er komen allerlei artiesten naar BlueTiek-In. Onder anderen Sam & Dave, Dolly Dots, Star Sisters, The Trammps, Gloria Gaynor, Viola Wills en Centerfold treden er op. De tv versie van het in de jaren tachtig populaire radioprogramma Popsjop van de NCRV wordt in de discotheek opgenomen. Ook is Sky Channel er regelmatig te vinden voor opnames met de presentatoren Pat Sharp en Amanda Redington.

Dodelijke schietpartij

In maart 1986 komt BlueTiek-In negatief in het nieuws. Een bezoeker die is geweigerd, komt later terug met een vuurwapen. Hij schiet op de ingang waarbij een 18-jarige bezoekster en een 21-jarige portier om het leven komen. De dader wordt diezelfde nacht opgepakt en bekent.

In 1988 doen Beekman en Dikker de discotheek van de hand. Nog even blijft de naam BlueTiek-In bestaan, maar het publiek lijkt de weg naar de Karel Doormanstraat steeds minder te vinden. Nieuwe eigenaren veranderen de naam in Network, later Carera. Uiteindelijk komt de Baja Beach Club in het pand. Inmiddels is er een parkeergarage in gevestigd.

Foto’s, Ball-broeken en muntjes zijn dus bewaard gebleven. De BlueTiek-In krantjes met de agenda, de top 40 en de foto’s van Mocnik zijn nog niet terug gevonden. Heb jij nog één of meerdere exemplaren? Neem dan contact op met Galerie en Erfgoedlab Dig It Up in Rotterdam.