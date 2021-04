Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie van verdachten in Rotterdam-Crooswijk

De politie ging naar de Boerschaplaan, omdat er een melding was binnengekomen over een verdachte situatie waarbij een vuurwapen in het spel zou zijn. In de straat troffen de agenten drie personen aan in een auto. Zij werden gearresteerd door agenten met getrokken pistool, de zogeheten benaderingstechniek gevaarlijke verdachten.

In de buurt is nog gezocht naar het vuurwapen, waarover de melding werd gedaan. Maar dat is niet gevonden.