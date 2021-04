Vier jaar na brand Julianakerk: wonen in het hoogste punt van Heijplaat

Architect en ontwikkelaar Nima Morkoç had destijds vóór de brand al grote plannen met de kerk. Samen met een groep studiegenoten van de TU Delft zouden ze in de kerk gaan wonen. "We zouden nog uitzoeken wat we zouden gaan doen met het gebouw," vertelt Morkoç. "Waar zouden we gaan werken en slapen. En toen kwam dat telefoontje." Net voor dat ze erin zouden gaan brak een verwoestende brand uit in het kerkgebouw en de kersverse bewoners bleken onderverzekerd voor brandschade.

Belofte

"Alles was weg, het werd drie maanden huilen en vervolgens denk je: wat nu?" Morkoç voelde de verantwoordelijkheid om toch door te gaan met de verwoeste Julianakerk. "Als je aan dit avontuur begint, dan doe je toch een soort een belofte aan jezelf, de wijk en de stad om hier iets moois van te maken." Ook de reacties van Heijplaters na de brand sterkte Morkoç in het idee door te gaan. "Je hoorde reacties als : hier is mijn dochter gedoopt en hier zijn wij getrouwd. Als je al die verhalen hoort dan wordt duidelijk dat dit de plek was waar de wijk samen kwam, die herinnering wil ik vasthouden."

Kerktoren

Volgens Morkoç is de tijd nu rijp om één van de 24 plannen die hij met de plek had, uit te voeren als ontwikkelaar. De bouw van 4 eengezinswoningen gaat in oktober van start waarbij één woning een bijzondere feature kent: de kerktoren. "Die is 21 meter hoog, " vertelt Morkoç. "De toren krijgt straks 6 verdiepingen die helemaal zelf zijn in te delen. Bovenin de toren heb je het mooiste uitzicht over Heijplaat , de haven en Rotterdam. Het is het hoogste punt van Heijplaat. En de nieuwe torenspits wordt heel groen, die bestaat uit klimop."