Het weer van vandaag: eerst wolkenvelden, vanmiddag vaker zon

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af. Het is 1 graad in het oosten van de regio tot 3 graden aan zee. Er staat een zwakke noordenwind.

Donderdag zijn er eerst veel wolkenvelden. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het is 10 graden en er staat een overwegend matige noordenwind.

Vooruitzichten

Ook vrijdag en komend weekend blijft het, door de aanhoudende noordenwind, fris voor de tijd van het jaar. Overdag is het slechts 10 tot 12 graden en in de nachten is er kans op vorst aan de grond. Wel blijft het droog en is de zon regelmatig te zien.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,2 graden en de minimumtemperatuur 6,3 graden. Er valt gemiddeld 16,0 mm neerslag.