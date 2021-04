Grote brand verwoest woning in Brandwijk; bewoner komt met de schrik vrij

De brand ontstond rond 6:00 uur in de ochtend en sloeg meteen over naar het rieten dak van de vrijstaande woning. De brandweer schaalde snel op en stuurde het team dat gespecialiseerd is in het bestrijden van brand in rieten daken. "Dat team is snel teruggeroepen omdat het vuur zo snel om zich heen sloeg dat het geen zin meer had om die collega's in te zetten", zegt een woordvoerder van de brandweer.

De bewoner kon het huis op tijd verlaten. Hij sprong uit bed en is onmiddellijk zijn dieren (lama's en ezels) gaan redden. De bewoner en de de dieren raakten niet gewond. De Brandwijker is nagekeken door het ambulancepersoneel.

Volgens Hans, de zwager van de eigenaar, stond een koelkast in de ruimte waar de dieren verblijven. "Die koelkast is in brand gevlogen. De dieren konden snel in veiligheid worden gebracht, maar de brand sloeg snel over naar de rest van de woning. In een mum van tijd stond het huis in lichterlaaie."

Levenswerk

De eigenaar zou jarenlang gewerkt hebben om de woning op te knappen. "Het was dan ook prachtig geworden", zegt Hans. "Nu is er van zijn levenswerk niets meer over."

Verwoeste boerderijwoning in Brandwijk | Foto: Rijnmond

Op de beelden is te zien hoe hevig de brand is geweest.

Nablussen

Burgemeester Theo Seegers van Molenlanden waar Brandwijk onder valt, heeft ter plaatse poolshoogte genomen en met de bewoner gesproken. De Brandwijker wordt tijdelijk opgevangen door zijn buren. Ook heeft hij van dorpsgenoten kleding gekregen. "Hier helpen wij elkaar!", zegt overbuurman Robbie die de vlammen deze ochtend uit het dak van de boerderij zag slaan.

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar is nog altijd bezig met nablussen en opruimen. Naar verwachting duurt dat tot het begin van de middag.

Waarom de koelkast in brand is gevlogen, is nog niet bekend.