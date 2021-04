Grote woningbrand in Brandwijk; bewoners komen met de schrik vrij

Op een boerderijwoning aan de Glijbelandsedijk in Brandwijk is woensdagochtend een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer is een deel van de woning ingestort.

De brand ontstond rond 6 uur in de ochtend en sloeg meteen over naar het rieten dak van de vrijstaande woning. De brandweer schaalde snel op en stuurde het team dat gespecialiseerd is in het bestrijden van brand in rieten daken. "Dat team is snel teruggeroepen omdat het vuur zo snel om zich heen sloeg dat het geen zin meer had om die collega's in te zetten", zegt een woordvoerder van de brandweer.

De bewoners konden op het tijd het huis verlaten. Niemand raakte gewond. De bewoners zijn wel nagekeken door het ambulancepersoneel.

Nablussen

Burgemeester Theo Seegers van Molenlanden waar Brandwijk onder valt, heeft ter plaatse poolshoogte genomen en met de bewoners gesproken. Zij worden opgevangen door de gemeente en krijgen tijdelijk onderdak.

De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Naar verwachting duurt dat de hele ochtend.

Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend.