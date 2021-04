Rotterdammer loopt fieldlabs af en moet steeds bewijzen dat hij corona-vrij is: 'Dat testen is een belevenis op zich'

"Toen ik twee weken geleden las dat het zou gaan gebeuren, heb ik het een en ander goed in de gaten gehouden. Op het moment dat er kaarten beschikbaar kwamen, heb ik er meteen een paar gereserveerd", zegt Molenaar. "Je moest er snel bij zijn. Het lukte me om kaartjes te bemachtigen voor vier voorstellingen."

Dick Molenaar bij een fieldlab-evenement | Foto: Molenaar

Na vijf maanden maakte het Molenaar weinig uit waar hij naartoe zou gaan. "Ik kan overal heen gaan. Ik keek vooral naar hoe ik het snelste naar een voorstelling kon. Welke, interesseerde mij niet: áls ik maar kon gaan. De eerste mogelijkheid was afgelopen zondag in Alkmaar, in theater De Vest. Daar ben ik samen met mijn vriendin naartoe gegaan."

Uitje

Komende zaterdag gaat hij naar Podium 't Beest in Goes. "Ik wilde ook naar een bandje kijken", lacht hij. "Ik heb toch tijd genoeg en er valt verder weinig te beleven."

In de zalen kan een beperkt aantal mensen terecht. De Doelen, die normaal plek biedt aan tweeduizend bezoekers, was afgelopen maandag voor bijna een kwart gevuld voor het Philharmonisch Orkest. "Wat je krijgt is dat de rij voor en achter je leeg is", legt Molenaar uit. "Naast je zijn er ook twee of drie stoelen vrij aan beide kanten. Het ziet er misschien nogal leeg uit, maar het is wel luxe. Je zit lekker ruim. Een volle zaal is sfeervoller, maar wat je nu krijgt is dat iedereen die er zit, daar heel graag wil zijn. Dus ook al zit je met een klein aantal mensen, de beleving is groter dan bij een volle zaal."

Voor het deelnemen van de fieldlabs moet je je wel steeds laten testen, maar ook daar haalt Molenaar plezier uit. "Dat is een beleving op zich", zegt de enthousiaste Molenaar. "Afgelopen zaterdag ging ik met mijn vriendin naar de teststraat in Ahoy. Dat is een tent van het Eurovisie Songfestival. Daar hangt de sfeer van het festival en dat is op zich al een uitje. Maar als je dat er niet voor hebt, moet je thuis lekker op de bank zitten."