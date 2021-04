Vitesse-icoon Theo Janssen blikt terug: 'Ik had beter bij Feyenoord gepast dan bij Ajax'

Als speler zou Theo Janssen nooit anderhalf uur voor een training op de club zijn. Nu is de jeugdtrainer van Vitesse al lang op het trainingscomplex als hij de de spelers van Onder 18 één voor één binnen ziet druppelen. Straks krijgen zij training van het clubicoon, die ook analist is. "Of ik mijzelf daarin goed vind? Lekker belangrijk. Als speler trok ik mij ook niks aan van wat er over mij werd gezegd. Boeie."



We zoeken Janssen op, omdat zondag een cruciaal duel in de eredivisie wordt gespeeld. Niet zozeer de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax, maar de wedstrijd om plek 4. Vitesse staat nu nog twee punten voor op Feyenoord en mag zondag voor de tweede keer in acht dagen naar De Kuip. De bekerfinale tegen Ajax ging met 2-1 verloren. Janssen hield er geen kater aan over. "Ik heb nauwelijks iets gedronken tijdens de wedstrijd. In het eerste kwartier hadden we wat mogelijkheden, maar daarna was Ajax echt de betere ploeg. We zijn realistisch genoeg om te zeggen dat Ajax te goed voor ons was."



Feyenoord gelijkwaardig

Dat geldt niet voor aanstaande zondag denkt Janssen. Hij is van mening dat Feyenoord en Vitesse gelijkwaardig zijn aan elkaar. "Dat zou niet zo horen te zijn. Normaal gaan onze beste spelers naar Feyenoord, zoals Bryan Linssen. Maar nu doen beide ploegen weinig voor elkaar onder."



"Toch is Vitesse in het nadeel, want er mogen nu opeens supporters bij. Je zou bijna kunnen zeggen dat het niet eerlijk is voor de competitie. Dat vind ik. We komen nu in de cruciale fase dat de posities gaan om Europees voetbal of degradatie. En publiek brengt iets teweeg bij de spelers. Natuurlijk is ook het leuk voor de Vitesse-spelers dat er weer publiek is. Maar het is wel Feyenoord-publiek, dus in hun nadeel. Honderd procent. Maar, we moeten niet zeuren en allang blij zijn dat er weer supporters mogen zijn bij wedstrijden."

Als Janssen het trainingsveld betreedt, is de Onder 13 net klaar. Het ene spelertje krijgt een tikkie op het achterhoofd met een flesje water, met een ander knoopt Janssen een kort gesprekje aan. "Nog steeds geblesseerd jongen?", vraagt de trainer. "Ja, kruisbandje", zegt het mannetje, die een aai over de bol krijgt van Janssen. Hij weet hoe vervelend kruisbandblessures zijn.

Op 6 oktober 2013 scheurde hij in de thuiswedstrijd met Vitesse tegen Feyenoord na een duel met Ruud Vormer de kruisband af van zijn rechterknie. Hij leek wonderbaarlijk snel te herstellen, totdat een nieuwe knieblessure hem vier maanden later dwong tot een vroegtijdig einde van zijn carrière. Al snel werd hij jeugdtrainer bij Vitesse en analist bij RTL en de NOS. Vanuit die hoedanigheid bekijkt hij regelmatig de wedstrijden van Feyenoord, maar echt onder de indruk is hij niet. "Feyenoord heeft een redelijk elftal, maar heel veel van hetzelfde. Als je kijkt naar het middenveld, daar staan vooral dezelfde type spelers. Ze missen creativiteit, iemand die een pass vanuit de laatste linie kan geven."

Een type Theo Janssen, beaamt hij zelf als die vergelijking wordt gemaakt. Zelf had hij graag bij Feyenoord gespeeld en als het aan z'n vader had gelegen nog meer. In huize Janssen werd vroeger niet alleen gejuicht voor Vitesse. "Vanuit vroeger was Feyenoord wel meer mijn club dan Ajax. Maar Feyenoord kon mij niet betalen. Ze zaten toen in de financiële problemen. Twente deed mee om de titel, Feyenoord zat daar toen flink onder. Was ik toen niet goed genoeg? Zou kunnen. Maar dan spelen er nu een hoop spelers die niet goed genoeg zijn", lacht Janssen.



Met veel plezier denkt hij terug aan de keren dat in De Kuip speelde. Hoewel hij nooit het rood-wit van Feyenoord droeg, werd hij altijd met open armen ontvangen in Rotterdam. "Ik vond het fantastisch om in De Kuip te spelen. Een van de leukste wedstrijden van het jaar", blikt Janssen terug. "De supporters gaan tekeer, een fantastisch veld. De ambiance was altijd geweldig, je had meteen zin om te spelen. Ook toen ik als Ajax-speler naar De Kuip kwam, deden de mensen tegen mij altijd wel positief. De minst gehate Ajax-speler ooit? Dat denk ik wel. Ik had met mijn speelstijl en achtergrond zeker goed bij Feyenoord gepast, misschien wel beter dan bij Ajax."

Ik had misschien wel beter gepast bij Feyenoord dan bij Ajax Theo Janssen



Als de training van Vitesse Onder 18 klaar is, wandelt Janssen terug door het bos. Stoïcijns. Alsof hij niet wordt gevolgd door onze cameraman. Telefoon in de linkerhand, nog altijd het flesje water in de rechter. Ineens staat hij stil achter een boom. "Ga je mij nou overal volgen, of niet. Jezus."



Janssen oogt ontspannen als trainer. Maakt zich niet snel druk. Net als in z'n tijd als speler. Nu wil hij zich verder ontwikkelen als trainer. Al ziet hij zichzelf niet ergens als hoofdtrainer langs de lijn staan. "Een rol als assistent trekt mij meer. 99 van de 100 mensen met het hoogste trainersdiploma komen nooit aan de bak. Als ik weet dat Vitesse of een andere mooie club mij wil als trainer, dan geef ik mij op voor de cursus. Maar een rol als assistent kan ik denk ik sowieso goed invullen. Ik denk dat ik het spel redelijk goed zie en snel dingen kan aangeven. Als Feyenoord het ooit vraagt, ga ik John de Wolf opvolgen."