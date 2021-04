Songfestival-fan wil dat zijn kaarten weer geldig worden verklaard

Raymon Janse dagvaardt AVROTROS om toegang te krijgen tot het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. De Rotterdamse Songfestival-fan had al voor verschillende dagen vijf kaartjes besteld, maar die zijn ongeldig verklaard. Janse wil dat zijn tickets geldig blijven en dreigt nu naar de rechter te stappen.

Eerder had AVROTROS bepaald dat alle bezitters van de kaarten hun geld terug zouden krijgen. Janse was het totaal niet met de beslissing eens. Hij wil nu dat AVROTROS ervoor zorgt dat hij toegang tot het Songfestival krijgt. "Volgens mij heb ik daar juridisch recht op", zegt Janse, die met in totaal vijf mensen de zaak aanspant. De Rotterdammer vindt dat de beslissing van AVROTROS niet met wederzijdse goedkeuring is genomen. Volgens zijn advocaat G.J.C.R. Romet stond die bevoegdheid niet in de voorwaarden.

Het Eurovisie Songfestival wordt in mei met publiek gehouden, maar dan wel met de helft van het oorspronkelijke aantal van 7500 toeschouwers. "Ik ben natuurlijk niet degene die bepaalt of het een ander soort evenement gaat worden, maar dat is niet mijn probleem. Ik heb tickets en daar horen voorwaarden bij", zegt Janse. Ook vindt hij het jammer dat mensen met een kleine portemonnee nu aanspraak maken op tickets voor het evenement, doordat de gemeente Rotterdam een percentage van de kaarten weggeeft aan mensen met een uitkering. Terwijl Janse van mening is dat hij veel geld voor kaartjes heeft betaald.

Volgens advocaat Romet, die Janse bijstaat, zijn er positieve ontwikkelingen. De advocaatgemachtigde van AVROTROS heeft verzocht om alle rechtsmaatregelen voorlopig op te schorten. "Aan dat verzoek ga ik gevolg geven", zegt Romet. Hij hoopt dat er een constructief gesprek met de omroep gaat komen.

Reactie

AVROTROS laat via een woordvoerder in een reactie weten dat het verhaal van Janse 'onvolledig is'. Bovendien zegt de woordvoerder dat de tickets niet meer geldig zijn vanwege corona. "En dat is overmacht", benadrukt de woordvoerder. AVROTROS zegt het geld voor de kaarten aan Janse te hebben teruggegeven. Janse ontkent dat echter.

"Janse wil iets wat niet kan: de garantie om bij het Songfestival aanwezig te zijn, omdat Janse vorig jaar kaartjes heeft gekocht", aldus de AVROTROS-woordvoerder.