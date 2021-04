Rutte schrapt de bitterbal?! Dacht het niet! Dit zijn de bijzondere varianten uit de regio

"Met het openen van de terrassen tot 18:00 uur schrap je de bitterbal en de avondmaaltijd die nog op het terras kan plaatsvinden", zei demissionair premier Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Op Twitter barstte de bom. De bitterbal schrappen? "Nooit", was de reactie op het platform. En ook de bitterballenkoning van Rotterdam, Anton de Heer van banketbakkerij H. van der Heyden, is het hier niet mee eens: "Om 12.00 uur zijn ze net zo lekker."

De Heer levert onder meer bitterballen en kroketten aan de Rotterdamse horeca. Echt zorgen om de uitspraak van Rutte maakt hij zich niet. "We merken dat de horeca zich ook opmaakt voor meer bezoek, want de bestellingen stromen binnen bij ons."

Circulaire bitterballen

De bitterballenkoning experimenteert erop los. Door de jaren heen heeft hij bijzondere creaties bedacht met verschillende partners uit de regio. Zo zijn de geitenkaasbitterballen die hij maakt met geitenkaas van Kaasboerderij Booij uit Streefkerk enorm populair in de horeca. En ook de oesterzwambitterballen die hij samen met Rotterzwam heeft ontwikkeld zijn een ware hit. "Dat is een mooi circulair product. Rotterzwam haalt het koffiedikafval op bij de horeca, daar kweken zij oesterzwammen mee en wij maken daar weer bitterballen van. En daarna gaat het product weer terug naar de horeca", legt De Heer uit.

Zei iemand: “terrassen open vanaf 21 april”? #perspectief van de @nederlandse_overheid Bestel jij vast onze oesterzwammen, bitterballen en kroketten? Mail @dic.kie via dick@rotterzwam.nl Posted by rotterzwam on Thursday, April 8, 2021

Experimenteren met chocolade

Regelmatig werkt De Heer ook samen met chefkoks van verschillende restaurants uit de regio. "Met In Den Rustwat hebben we een bitterbal ontwikkeld met ibericovlees. En pas geleden een bitterbal met truffel en kalfsvlees met Restaurant Fred en Joelia." Deze zomer staat er weer een nieuwe variatie op de planning. Met restaurant Cucu uit Zwijndrecht test De Heer rendangbitterballen uit.

En zelfs met chocolade heeft De Heer een gefrituurde snack gemaakt. De chocoladekroket met stukjes pure chocolade was een tijdje te krijgen bij de Frietboutique. "Dat is wel een hele andere smaakervaring", geeft De Heer aan.

De Heer gaat onverstoorbaar door met het maken van bitterballen. "Zometeen maken we weer een paar duizend bitterballen, en dat doen we met liefde!"

Liefde voor de bitterbal

De bitterbal is daarnaast bij vele horecagelegenheden vaste prik op de menukaart. Voor ieder wat wils: naast de klassieke rundvleesbitterballen haal je vegan bitterballen bij Rotown en de Vegan Junkfood Bar in Rotterdam, bitterballen met een Caribisch tintje bij Coco in de Rotterdamse Hoogstraat en gevuld met garnalen bij Schmidt Zeevis.

Ook het Kroketloket in de Markthal in Rotterdam heeft ze in verschillende variaties en vierde vorige maand nog Nationale Bitterballendag.