Liveblog corona: EU-agentschap: geen maatregelen nodig voor gevacccineerden onder elkaar

19:22 Te weinig animo, Fieldlab-pilot in Efteling afgeblazen

De Fieldlab-pilot die zaterdag in de Efteling gehouden zou worden, is afgeblazen. Er zijn te weinig aanmeldingen voor het testevenement, schrijft het attractiepark in een toelichting.

In plaats van de beoogde 8000 aanmeldingen hadden slechts 4000 mensen zich opgegeven. Dat is niet genoeg om gedegen onderzoek te kunnen doen, zegt hoofdonderzoeker van Fieldlab Andreas Voss. Het pretpark is inmiddels gestopt met de voorbereidingen van het testevenement.

Het lage aantal aanmeldingen is volgens De Efteling wel te verklaren. Zo was er onder meer ophef over het 538-evenement en hebben mensen mogelijk moeite met de voorwaarden, zoals het afleggen van een coronatest voor en na het bezoek.

Het park hoopt daarnaast op 11 mei weer volledig open te kunnen. Dat die heropening in het verschiet ligt, heeft mogelijk ook een rol gespeeld bij de aanmeldingen. Het park schrijft het jammer te vinden dat het onderzoek niet doorgaat: "We hadden gehoopt dat het onderzoek van Fieldlab zou kunnen leiden tot het loslaten van een aantal maatregelen in het park."



19:19 EU-agentschap: geen maatregelen nodig voor gevaccineerden onder elkaar

Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd elkaar ontmoeten, hoeven zij zich niet aan de coronamaatregelen te houden. Dat adviseert het ECDC, de Europese ziektepreventie-organisatie waar ook het RIVM onder valt, in een nieuwe richtlijn, meldt de NOS.

Gevaccineerden onder elkaar hoeven wat het agentschap betreft geen mondkapjes te dragen of onderling afstand te houden. Dat geldt ook als één van de twee maar gevaccineerd is.

Mensen die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden van het virus, vormen een uitzondering op dit advies. Ook voor 60-plussers geldt een iets andere richtlijn. Ook als ze zijn geprikt, moeten ze van het ECDC wél afstand houden tot niet-gevaccineerden.

Ook de reisrestricties zouden opgeheven kunnen worden voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Voorwaarde is wel dat er geen varianten van het virus op grote schaal zijn uitgebroken in het thuisland of op de bestemming.

Het Europese kenniscentrum zegt dat lidstaten kunnen overwegen de maatregelen te versoepelen in de voorgeschreven gevallen. Het ECDC komt tot die adviezen omdat het risico erg ziek te worden van het coronavirus, voor gevaccineerden laag of zelfs zeer laag is.



17:59 Rijksoverheid komt met video over vaccineren tijdens de Ramadan



Mag je jezelf laten vacciinerne tussen zonsopgang en zonsondergang? En zijn vaccins wel halal? Die vragen beantwoordt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in onderstaande video.



17:56 Ouderenbond noemt versoepelingen teleurstellend

Ouderenbond ANBO noemt het teleurstellend dat de maatregelen voor de verpleeghuizen gisteren maar "mondjesmaat" zijn versoepeld, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat meldt de NOS. De organisatie pleit er dan ook voor de verpleeghuizen volledig te openen. "De verpleeghuizen moeten weer open, om de eenzaamheid van bewoners te doorbreken na een jaar corona", aldus de ANBO.

De branchevereniging wijst op een onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Radboudumc in Nijmegen, waaruit blijkt dat zo'n 80 procent van de bewoners inmiddels is ingeënt. Voor medewerkers ligt dat percentage tussen de 60 en 70 procent.

"Het risico dat gevaccineerde ouderen nu nog ernstig ziek worden door corona na vaccinatie is klein", stelt de vereniging op basis van die cijfers. Volgens de ANBO moet er daarom nu meer aandacht komen voor het geestelijk welzijn van ouderen en dat kan onder meer door bezoek weer volledig toe te laten. "Contact met naasten is voor deze ouderen enorm belangrijk.

17:52 Boa's: sluiten terrassen om 18.00 uur onverstandig

De vakbonden van de boa's zijn niet te spreken over de gisteren door het kabinet aangekondigde openingstijden van de terrassen, dat meldt de NOS. Vanaf komende woensdag mogen de terrassen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur. En daar is volgens de bonden "niet tegenop te handhaven".

Voorzitter van de Nederlandse BOA Bond Ruud Kuin had gehoopt dat de terrassen tot 20.30 uur open mochten blijven. "Wij denken dat je in die paar uur natuurlijk verloop krijgt. Bijvoorbeeld gezinnen gaan al eerder naar huis. Een deel zal blijven. Op deze manier krijg je spreiding van mensen."

Nu gaat iedereen op hetzelfde moment vertrekken, vreest hij. "Dan krijg je massale uitstroom en kan je geen afstand houden. De boa's kunnen daar niet op handhaven."

Richard Gerrits van vakbond BOA ACP is "helemaal niet blij met de maatregelen", zegt hij: "De avondklok gaat er van af, maar nu moeten we de horeca gaan handhaven. Boa's zitten aan hun limiet. Andere taken worden niet gedaan. Foutparkeren, het fout aanbieden van huisvuil, daar is nu helemaal geen tijd voor.''

Burgemeesters: eerste stap





De burgemeesters van de vier grote steden deden begin deze maand een oproep aan het kabinet: open de terrassen snel weer. Amsterdam ziet dat er nu "perspectief geboden wordt met deze eerste stap" en hoopt dat "de sluitingstijden van de terrassen verruimd worden zodra het kan", laat een woordvoerder weten.

Ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht spreken in hun reactie van 'een eerste stap'. Over het gekozen tijdstip spreken ze zich niet uit: "We gaan er alles aan doen om dit goed te handhaven," laat bijvoorbeeld de gemeente Utrecht weten.

Het is "mooi dat de terrassen weer open kunnen", vindt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. "Gezien de situatie met de besmettingen is het wel belangrijk dat er voorwaarden aan worden gesteld. De regels zijn de regels. Stel mensen gaan massaal de parken in, dan wordt daar tegen opgetreden net zoals nu.''





17:43 Songfestival-fan wil dat zijn kaarten weer geldig worden verklaard





Raymon Janse dagvaardt AVROTROS om toegang te krijgen tot het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. De Rotterdamse Songfestival-fan had al voor verschillende dagen vijf kaartjes besteld, maar die zijn ongeldig verklaard. Janse wil dat zijn tickets geldig blijven en dreigt nu naar de rechter te stappen. Het Eurovisie Songfestival wordt in mei met publiek gehouden, maar dan wel met de helft van het oorspronkelijke aantal van 7500 toeschouwersl



Eerder had AVROTROS bepaald dat alle bezitters van de kaarten hun geld terug zouden krijgen. Janse was het totaal niet met de beslissing eens. Hij wil nu dat AVROTROS ervoor zorgt dat hij toegang tot het Songfestival krijgt. "Volgens mij heb ik daar juridisch recht op", zegt Janse, die met in totaal vijf mensen de zaak aanspant. De Rotterdammer vindt dat de beslissing van AVROTROS niet met wederzijdse goedkeuring is genomen. Volgens zijn advocaat G.J.C.R. Romet stond die bevoegdheid niet in de voorwaarden. Lees hier het hele verhaal.



Opbouw Eurovisie Songfestival in Ahoy | Foto: Rijnmond



17:34 RIVM: 1066 nieuwe besmettingen in de regio, hoogste landelijke weekgemiddelde van dit jaar

Het RIVM meldt woensdag 1066 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dinsdag was dit aantal nog 873, maar in de vijf dagen hiervoor lag dit aantal wel dik boven de duizend.

De afgelopen 24 uur is één nieuw sterfgeval gemeld. Een Rotterdammer is overleden aan de gevolgen van het virus. 4 regiogenoten zijn de afgelopen 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag waren dit er 5, maandag 3.

Landelijk zijn er 8530 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 1682 meer dan gisteren.

Over de hele week is er landelijk sprake van een duidelijke stijging van het aantal positieve coronatests. Het gaat om een toename van 14 procent vergeleken met de zeven dagen daarvoor. Niet eerder dit jaar was het weekgemiddelde van 8143 per dag zo hoog. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente.



14:21 Ministers pleiten voor volledig open middelbaar onderwijs



Leerlingen van middelbare scholen en mbo's zouden na de meivakantie weer elke dag naar school moeten kunnen. Dat bepleiten de ministers Koolmees (Sociale Zaken), Hoekstra (Financiën) en Van 't Wout (Economische Zaken), zo blijkt volgens de NOS uit vrijgegeven vergaderstukken.

Deze scholieren krijgen nu nog in elk geval een dag in de week fysiek onderwijs. Zij zouden volgens de ministers weer volledig naar school kunnen als daar de afstandsregel wordt losgelaten.

Het OMT vindt het nog te vroeg om de 1,5 meter op scholen half mei los te laten. Die stap sluit volgens de deskundigen waarschijnlijk het beste aan bij de versoepelingen die vooralsnog eind mei op tafel liggen.

Vakbond CNV Onderwijs is niet enthousiast. "Waardeloos en ridicuul", noemt de vakbond het idee van de drie ministers. "We zitten met slecht geventileerde lokalen die gewoon nog niet op orde zijn." Ook de Algemene Onderwijsbond kan zich niet vinden in het voorstel. "Wij vinden het verantwoord als het OMT het verantwoord vindt."



13:56 Testdag Diergaarde Blijdorp binnen 20 minuten uitverkocht



Voor de testdag in Diergaarde Blijdorp zijn de 4000 beschikbare kaarten woensdagochtend binnen 20 minuten uitverkocht.

Aanvankelijk zouden er drie testdagen zijn, maar er was volgens Blijdorp wat juridische onduidelijkheid over twee van de drie dagen. Daarop besloot Blijdorp het bij één dag te houden. De testdag vindt plaats op 30 april, en 4000 gelukkigen mogen nu als eerste bezoekers sinds maanden het park weer betreden.

De test in Blijdorp is geen onderdeel de Fieldlab-experimenten, hoewel ze er wel veel op lijken. Zo heb je bijvoorbeeld wel een negatieve testuitslag nodig om binnen te komen. De Fieldlab-praktijktesten zijn vooral bedoeld om het gedrag van grote groepen bezoekers te bestuderen. Zo kunnen evenementen en doorstroomlocaties, zoals Blijdorp, verantwoord georganiseerd worden.



13:42 Rutte schrapt de bitterbal?! Dacht het niet!



"Met het openen van de terrassen tot 18:00 uur schrap je de bitterbal en de avondmaaltijd die nog op het terras kan plaatsvinden", zei demissionair premier Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Op Twitter barstte de bom. De bitterbal schrappen? "Nooit", was de reactie op het platform. En ook de bitterballenkoning van Rotterdam, Anton de Heer van banketbakkerij H. van der Heyden, is het hier niet mee eens: "Om 12.00 uur zijn ze net zo lekker."



De Heer gaat daarom onverstoorbaar door met het maken van bitterballen. Zo ontwikkelde hij al bitterballen met iberico, kalfsvlees, truffel, rendang en chocolade. Maar ook horecagelegenheden in Rotterdam experimenteren heel wat af. Lees hier wat de bijzondere varianten uit de regio zijn en waar je ze kunt proeven.



Bitterballen | Foto: Pixabay





11:35 uur - Rotterdammer gaat allerlei fieldlab-evenementen af

Belastingadviseur Dick Molenaar uit Rotterdam loopt allerlei fieldlab-evenementen af. Bij deze events wordt er getest of er coronaproof publiek kan komen. Molenaar moet voor al deze evenementen getest worden op het coronavirus, maar zelfs dáár haalt hij plezier uit. Lees hier zijn verhaal.

Dick Molenaar bij een fieldlab-evenement | Foto: Molenaar

11:20 uur - Eerste prik van het Janssen-vaccin is gezet

In Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is de eerste prik met het Janssen-vaccin gezet. Het kabinet besloot gisteren dat het prikken met het Janssen-vaccin kon doorgaan, nadat het Europees Medicijnagentschap (EMA) had geoordeeld over een mogelijke bijwerking van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes.

10:45 uur - Schuldlast van de horeca gestegen

Horecabedrijven staan door de coronacrisis steeds dieper in het rood bij de banken. De schuldenlast is met vijftig procent toegenomen, meldt de ING-bank. Toch blijft het aantal faillissementen opmerkelijk laag.

Volgens de onderzoekers van de bank is de kans groot dat het herstel van de horeca pas in 2022 zal plaatsvinden, ondanks het feit dat de terrassen volgende week weer open mogen.

In december ging de ING-bank nog uit van een omzetgroei van 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Doordat de coronamaatregelen zo lang in stand gehouden worden, zal er eerder een stijging zijn van tien tot vijftien procent.