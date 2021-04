Liveblog corona: Eerste Janssen-vaccin gezet, horecabedrijven dieper in de problemen

* Eerste prik Janssen-vaccin gezet

* Horecabedrijven dieper in het rood door corona

11:35 uur - Rotterdammer gaat allerlei fieldlab-evenementen af

Belastingadviseur Dick Molenaar uit Rotterdam loopt allerlei fieldlab-evenementen af. Bij deze events wordt er getest of er coronaproof publiek kan komen. Molenaar moet voor al deze evenementen getest worden op het coronavirus, maar zelfs dáár haalt hij plezier uit. Lees hier zijn verhaal.

Dick Molenaar bij een fieldlab-evenement | Foto: Molenaar

11:20 uur - Eerste prik van het Janssen-vaccin is gezet

In Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is de eerste prik met het Janssen-vaccin gezet. Het kabinet besloot gisteren dat het prikken met het Janssen-vaccin kon doorgaan, nadat het Europees Medicijnagentschap (EMA) had geoordeeld over een mogelijke bijwerking van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes.

10:45 uur - Schuldlast van de horeca gestegen

Horecabedrijven staan door de coronacrisis steeds dieper in het rood bij de banken. De schuldenlast is met vijftig procent toegenomen, meldt de ING-bank. Toch blijft het aantal faillissementen opmerkelijk laag.

Volgens de onderzoekers van de bank is de kans groot dat het herstel van de horeca pas in 2022 zal plaatsvinden, ondanks het feit dat de terrassen volgende week weer open mogen.

In december ging de ING-bank nog uit van een omzetgroei van 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Doordat de coronamaatregelen zo lang in stand gehouden worden, zal er eerder een stijging zijn van tien tot vijftien procent.