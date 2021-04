Liveblog corona: Ministers pleiten voor volledig open middelbare scholen, testdag Diergaarde Blijdorp binnen 20 minuten uitverkocht

* Eerste prik Janssen-vaccin gezet

* Horecabedrijven dieper in het rood door corona

* Testdag Diergaarde Blijdorp binnen 20 minuten uitverkocht

* Ophef op sociale media over Rutte die bitterbal schrapt op het terras



14:21 Ministers pleiten voor volledig open middelbaar onderwijs



Leerlingen van middelbare scholen en mbo's zouden na de meivakantie weer elke dag naar school moeten kunnen. Dat bepleiten de ministers Koolmees (Sociale Zaken), Hoekstra (Financiën) en Van 't Wout (Economische Zaken), zo blijkt volgens de NOS uit vrijgegeven vergaderstukken.

Deze scholieren krijgen nu nog in elk geval een dag in de week fysiek onderwijs. Zij zouden volgens de ministers weer volledig naar school kunnen als daar de afstandsregel wordt losgelaten.

Het OMT vindt het nog te vroeg om de 1,5 meter op scholen half mei los te laten. Die stap sluit volgens de deskundigen waarschijnlijk het beste aan bij de versoepelingen die vooralsnog eind mei op tafel liggen.

Vakbond CNV Onderwijs is niet enthousiast. "Waardeloos en ridicuul", noemt de vakbond het idee van de drie ministers. "We zitten met slecht geventileerde lokalen die gewoon nog niet op orde zijn." Ook de Algemene Onderwijsbond kan zich niet vinden in het voorstel. "Wij vinden het verantwoord als het OMT het verantwoord vindt."



13:56 Testdag Diergaarde Blijdorp binnen 20 minuten uitverkocht



Voor de testdag in Diergaarde Blijdorp zijn de 4000 beschikbare kaarten woensdagochtend binnen 20 minuten uitverkocht.

Aanvankelijk zouden er drie testdagen zijn, maar er was volgens Blijdorp wat juridische onduidelijkheid over twee van de drie dagen. Daarop besloot Blijdorp het bij één dag te houden. De testdag vindt plaats op 30 april, en 4000 gelukkigen mogen nu als eerste bezoekers sinds maanden het park weer betreden.

De test in Blijdorp is geen onderdeel de Fieldlab-experimenten, hoewel ze er wel veel op lijken. Zo heb je bijvoorbeeld wel een negatieve testuitslag nodig om binnen te komen. De Fieldlab-praktijktesten zijn vooral bedoeld om het gedrag van grote groepen bezoekers te bestuderen. Zo kunnen evenementen en doorstroomlocaties, zoals Blijdorp, verantwoord georganiseerd worden.



13:42 Rutte schrapt de bitterbal?! Dacht het niet!



"Met het openen van de terrassen tot 18:00 uur schrap je de bitterbal en de avondmaaltijd die nog op het terras kan plaatsvinden", zei demissionair premier Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Op Twitter barstte de bom. De bitterbal schrappen? "Nooit", was de reactie op het platform. En ook de bitterballenkoning van Rotterdam, Anton de Heer van banketbakkerij H. van der Heyden, is het hier niet mee eens: "Om 12.00 uur zijn ze net zo lekker."



De Heer gaat daarom onverstoorbaar door met het maken van bitterballen. Zo ontwikkelde hij al bitterballen met iberico, kalfsvlees, truffel, rendang en chocolade. Maar ook horecagelegenheden in Rotterdam experimenteren heel wat af. Lees hier wat de bijzondere varianten uit de regio zijn en waar je ze kunt proeven.



Bitterballen | Foto: Pixabay





11:35 uur - Rotterdammer gaat allerlei fieldlab-evenementen af

Belastingadviseur Dick Molenaar uit Rotterdam loopt allerlei fieldlab-evenementen af. Bij deze events wordt er getest of er coronaproof publiek kan komen. Molenaar moet voor al deze evenementen getest worden op het coronavirus, maar zelfs dáár haalt hij plezier uit. Lees hier zijn verhaal.

Dick Molenaar bij een fieldlab-evenement | Foto: Molenaar

11:20 uur - Eerste prik van het Janssen-vaccin is gezet

In Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is de eerste prik met het Janssen-vaccin gezet. Het kabinet besloot gisteren dat het prikken met het Janssen-vaccin kon doorgaan, nadat het Europees Medicijnagentschap (EMA) had geoordeeld over een mogelijke bijwerking van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes.

10:45 uur - Schuldlast van de horeca gestegen

Horecabedrijven staan door de coronacrisis steeds dieper in het rood bij de banken. De schuldenlast is met vijftig procent toegenomen, meldt de ING-bank. Toch blijft het aantal faillissementen opmerkelijk laag.

Volgens de onderzoekers van de bank is de kans groot dat het herstel van de horeca pas in 2022 zal plaatsvinden, ondanks het feit dat de terrassen volgende week weer open mogen.

In december ging de ING-bank nog uit van een omzetgroei van 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Doordat de coronamaatregelen zo lang in stand gehouden worden, zal er eerder een stijging zijn van tien tot vijftien procent.