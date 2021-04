Vlaardinger bekent doodschieten Appie

Een 18-jarige Vlaardinger heeft bekend dat hij in december van het vorig jaar een man heeft doodgeschoten. Het slachtoffer werd Appie genoemd en was 26 jaar.

Volgens advocaat Reinier Feiner ging er aan de schietpartij een ruzie vooraf in de Kornelis Speelmanstraat in Vlaardingen. Zijn cliënt Luciano A. zat in een auto en de bestuurder zou woorden hebben gekregen met Appie. Hij probeerde de mannen nog uit elkaar te houden.

Daarna renden de mannen naar de Patrimoniumdwarsstraat. Feiner: "Mijn cliënt dacht dat Appie de bestuurder wilde steken en daarom schoot hij. Bij het slachtoffer is ook een mes gevonden. Zowel de ruzie als het schieten staat op camera."

Blanco strafblad

De advocaat wijst erop dat Luciano een blanco strafblad heeft. Voorlopig blijkt niet dat hij het slachtoffer kende. Uitgezocht moet worden waarom deze jongen, die net een paar dagen 18 was, hierin verzeild is geraakt. Het heeft in ieder geval niets te maken met een criminele afrekening. Mogelijk gaat hij vragen zijn cliënt te berechten volgens het jeugdstrafrecht. Het is nog onbekend waarom de Vlaardinger een vuurwapen op zak had.

De bestuurder van de auto en een andere passagier zijn ook verdachten, maar zij zijn op vrije voeten. De rechter in Rotterdam besloot woensdag dat Luciano A. voorlopig blijft vastzitten tot de volgende zitting.