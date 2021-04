Indrukwekkende uitvaart voor Dierenvoedselbank-oprichter Ferry: 'Hij vrat bijna zelf niet om iemand anders eten te geven'

Zo stond de grafkist van Van der Kaaij te midden van tientallen zakken hondenbrokken, blikken kattenvoer en oorkondes voor zijn grote inzet voor mens en dier. Vanwege de coronamaatregelen konden mensen via een drive-through afscheid nemen. Voor wie geen auto heeft, werd de kist later in een aanhanger van de voedselbank door Rotterdam-Zuid rondgereden.



Achter de aanhanger reed een stoet van tientallen dierenambulances. Op deze manier kon er langs de weg ook afscheid van Van der Kaaij worden genomen.

Het afscheid was uniek en pastte bij Ferry van der Kaaij | Foto: Rijnmond

Van der Kaaij was goud waard voor Rotterdamse dierenliefhebbers die in de problemen kwamen. Met zijn Dierenvoedselbank, die zeven jaar geleden werd opgericht, zorgde hij ervoor dat twaalfhonderd dieren van arme Rotterdammers toch voer kregen. "De Dierenvoedselbank is alles wat ik heb", vertelde Van der Kaaij emotioneel over zijn levenswerk.

Voor de allerarmsten

Iedere twee weken kunnen zo'n driehonderd Rotterdammers op vrijdag bij uitgiftepunten in Rotterdam en Pernis dierenvoer ophalen. Van der Kaaij ontving via bevriende dierenartsen, -klinieken, -winkels en stichting Dierenlot het uit te delen voedsel. "Mensen in armoede hebben vaak geen geld om te reizen, op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen. Met een hond moet je er wel uit", legde Van der Kaaij twee jaar geleden uit.

In oktober 2020 kreeg Van der Kaaij de erepenning van de stichting Dierenlot. Hiervoor werd hij met een smoesje naar een theater in Gorinchem gelokt waar hij werd verrast. De coronacrisis trof ook de Dierenvoedselbank, maar de stichting kreeg ook de helpende hand uitgestoken. Met het platform Rijnmond helpt! kreeg Van der Kaaij maar liefst zevenhonderd kilo hondenbrokken om uit te delen.

Het afscheid werd woensdag bezocht door honderden mensen: familieleden, cliënten, donateurs en sympathisanten van de Dierenvoedselbank. "Hij was altijd bezig voor de dieren. Hij schonk haast meer tijd aan de dieren dan aan zijn familie", vertelde Ferry's dochter Antoinette. "De Dierenvoedselbank was zijn kindje. Dat ging boven alles."



Wilco Hoogerwerf zal samen met zijn collega Yvonne het stokje overnemen. "Hij was er voor de allerarmsten. Hij vrat bijna zelf niet om iemand anders eten te geven, om het zo maar te zeggen."

Afscheid in stijl. | Foto: Rijnmond



"Hij kon het moeilijk loslaten", vervolgt Hoogerwerf. "Het was echt zijn kindje. Yvonne en ik hebben op zijn sterfbed toestemming gevraagd om namens hem verder te gaan. We hebben zijn goedkeuring gelukkig gehad. We mochten zijn kindje overnemen, samen met de rest van de vrijwilligers."



"Hij was echt bijzonder", zegt oprichter Peter Helmer van Dierenlot. "Hij had een enorme drive om door te zetten, om mensen te helpen. Het zal moeilijk worden, maar we zullen ze blijven helpen. "Ik moet nu gaan lullen voor spullen", zegt opvolger Wilco Hoogerwerf. "Het zal moeilijk zijn, maar we gaan voor hem knokken."



Een afscheid met hondenbrokken, een blikje bier in de kist, metalmuziek uit de speakers en ruim 25 dierenambulances in een parade, hoe zou Ferry dat zelf hebben gevonden? "Hij had er van genoten", zegt dochter Antoinette. "En hij heeft ervan genoten, want hij is er bij"



Vorige week overleed Van der Kaaij op 60-jarige leeftijd. Hij was al langere tijd ziek.