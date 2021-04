Schadevergoeding en excuses voor met geweld afgevoerde fotograaf

De politie heeft excuses en een schadevergoeding aangeboden aan persfotograaf Joey Bremer, die in Hoek van Holland ten onrechte met geweld is afgevoerd. "Ook heeft de politie beloofd extra aandacht te geven binnen de organisatie over hoe om te gaan met de pers", zegt advocaat Frank van Ardenne.

Het voorval was eerder deze maand in Hoek van Holland. De Vlaardingse fotograaf was foto's aan het maken bij de legeroefening Port Defender in de Rotterdamse haven. Enkele helikopters stonden daar aan de grond en de fotograaf maakte, net als enkele anderen, foto's vanaf de openbare weg.

Er ontstond een discussie over het maken van de foto's. Daarbij werd uiteindelijk de fotograaf met geweld verwijderd. Zo werd hij meerdere keren van achteren geraakt en zelfs een keer op de grond gedrukt.

Excuses

"Dit had niet mogen gebeuren", schrijft de politie. "De betrokken agenten zijn hierop aangesproken. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de fotograaf en het bewuste basisteam en met de leiding van de politie Rotterdam."

De fotograaf heeft de excuses aanvaard. "Een keurige reactie van de politie, voor een actie die niet door de beugel kan", zegt Van Ardenne. "Mijn cliënt hoopt wel dat de politie hun belofte nakomt dat er meer aandacht komt voor de rechten en plichten van mensen die werkzaam zijn in het journalistieke vak."

Illegaal gevolgd

Bremer kwam eerder in het nieuws omdat justitie meerdere keren de fotograaf illegaal had gevolgd. Zo werden zijn belgegevens opgevraagd. Justitie had eerder ook al excuses hiervoor aangeboden. "Ik denk dat deze eerder zaken ook wel een rol hebben gespeeld bij het toekennen van de compensatie", voegt Van Ardenne daaraan toe.