Topkok François Geurds praat met zijn eten: ‘Sommige mensen denken dat ik gek ben’

Van kinds af aan wist Geurds al dat hij kok wilde worden. “Ik heb een Arubaanse moeder. Als knulletje van een jaar of acht zat ik al op een krukje in de keuken mee te kijken als ze aan het koken was. Ze kookte ook vaak op feestjes. Ik ging dan met haar mee. Mijn moeder heeft me niet gepusht om professioneel kok te worden. Het was mijn eigen interesse. Eten bereiden heeft me gegrepen. Mijn vader heeft overigens ook een belangrijke rol gespeeld in mijn fascinatie voor lekker eten. Hij was boer; we hadden aspergevelden en aardappels. Alles kwam bij ons vers uit de grond. Het telen heb ik van mijn vader, het verwerken van mijn moeder. Of mijn moeder trots is dat ik nu drie Michelin-sterren heb? Ja, het is niet slecht voor een straatschoffie, toch?”

Heftig ziek

François Geurds heeft een moeilijke periode achter de rug. Ruim drie jaar geleden werd hij plotseling erg ziek. Een infectieziekte die hij opliep in een restaurant, gooide zijn wereld naar eigen zeggen helemaal overhoop. “Ik ben echt heel heftig ziek geweest”, legt de kok uit. “Hoe bizar kan het zijn: het is gekomen door een verkeerd hapje eten in een restaurant. Het begon met een voedselvergiftiging. Ik hield mijn eten niet meer binnen. Moest de hele dag overgeven. Soms wel vijf keer per dag. Op een gegeven moment kon ik niks meer. Het is zelfs zo erg geweest dat ik het af en toe niet meer zag zitten. In die periode zag ik de wereld aan voor een doedelzak. Ik heb dagenlang in bed gelegen. Ik kon bijna niet overeind komen. Wat mij in die zware periode heeft gered, is mijn Rotterdamse positiviteit. Ik bleef het geloof houden dat het beter zou worden.”

Zijn darmziekte heeft de topkok geïnspireerd om zich in te zetten voor daklozen. “Deze groep heeft mijn hart gestolen”, vertelt Geurds. “Ik heb geleerd dat iedereen op straat kan belanden. Elk jaar met kerst kook ik voor ongeveer 700 daklozen. Eten, delen en samen zijn, zijn heel belangrijk voor deze mensen. Ik vind het heel belangrijk om deze mensen, die het al zo moeilijk hebben, een hart onder de riem te steken. Ik kan niet de hele wereld helpen. Maar ik kan alvast in mijn eigen stad beginnen. Wij hebben het allemaal fijn. De koelkast is gevuld. Maar het kan in één moment allemaal veranderen. Ik ken verhalen van mensen die alles uitstekend voor elkaar hadden en op straat terecht zijn gekomen.”

Sterrenkoks koken voor Rotterdammers

Tenslotte onthult Geurds nog een primeur. Deze zomer haalt de Rotterdammer de beste kok ter wereld naar Rotterdam. “In juni haal onder andere de nummer één van de wereld naar de stad: de Argentijn Mauro Colagreco. Hij komt, met andere wereldkoks drie dagen bij mij in het restaurant koken voor onze stadsgenoten. Hoe gaaf is dat?”

En voor de Rotterdammers met een kleine beurs heeft de sympathieke sterrenchef ook een tip. “Ik heb een hele rondreis gemaakt door Japan. Daar ben ik geïnspireerd geraakt om okonomiyaki te maken. Dat is een pannenkoek op basis van rijstebloem en kool. De één doet er noedels in, de ander extra groenten. Er wordt in deze coronatijd een culinaire route door Rotterdam gehouden. Nu kunnen mensen voor acht eurootjes die delicatesse bij me komen proeven. Gevulde okonomiyaki in François Geurds-stijl.”