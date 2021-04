Grootste Primark van Nederland opent in Rotterdam, maar niet iedereen is daar blij mee

Kevin Tulip, directeur van Primark Benelux, kan zijn brede grijns nauwelijks verbergen. Zijn geruite pak valt weg in de winkelruimte vol neonlicht en gekleurde kleding. "Deze winkel in hartje Rotterdam geeft Primark weer een boost."

De winkelketen heeft een zwaar jaar achter de rug. De omzet in het afgelopen halfjaar is gedaald met 1,7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Met name de winkelsluiting was een aderlating voor het bedrijf omdat het niet gelooft in een geoliede webshop. "We zijn een winkel van koopjes en dat doe je in een fysieke winkel – niet online."

'Toxic' voor mens en milieu

Met die koopjes is niet iedereen even blij. Een handjevol activisten van Extinction Rebellion komt vlak na de opening om 10:00 uur met ‘Toxic’ van Britney Spears uit de boxen de hoek om gelopen. De groep vindt de komst van de winkel een slechte zaak voor zowel mens als milieu. Terwijl de activisten synchroon danspasjes maken op de muziek schreeuwen ze ‘fashion is toxic!’. "Wij willen dat de mensen die hier in de rij staan bewust worden van wat ze kopen. Een paar euro voor een kledingstuk kan simpelweg niet zonder dat je leefomstandigheden schaadt", zegt activiste Marjolein.

Protest van Extinction Rebellion bij Primark | Foto: Floortje van Gameren

Boost voor Rotterdam

‘Toxic’ of niet, de komst van de Primark is toch een enorme stimulans voor de binnenstad van Rotterdam. Dat zegt Dominique van Elsacker, vertenwoordiger van de winkeliers in het centrum van Rotterdam. "Er komen driehonderd banen bij. Dat is belangrijk na dit zware coronajaar dat we als retailsector achter de rug hebben." Bovendien: "Je moet er toch niet aan denken dat zo'n enorm pand in de binnenstad leeg blijft staan?" Ook de winkels om deze Primark heen profiteren van de komst van de winkel, want het brengt behoorlijk wat mensen op de been." Het is dan ook een geluk dat het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 28 april winkelen zonder afspraak weer mogelijk wordt. "Dit is een opluchting voor alle winkeliers."

Een plan B heeft de nieuwe Primark overigens niet als de versoepelingen weer worden teruggedraaid. "We blijven positief en we kunnen veel mensen ontvangen - ook met maatregelen - door het enorme winkeloppervlak." Sowieso wist het bedrijf ondanks alle ellende en de dalende omzet alsnog heel aardig de broek op te houden. Alle Primark-winkels bij elkaar wisten al met al toch nog 2,3 miljard pond aan omzet te genereren. Heel veel zorgen hoeft Tulip zich dus niet te maken. "De klanten blijven komen."