Dj David Vunk raakte uitgekeken op gabber: 'ik ben meer van de hoge hakken'

De Rotterdamse dj David Vunk staat er bekend om, in steeds meer landen over de hele wereld zelfs: als hij komt draaien, dan is het feest. Dansvloeren gaan in vuur en vlam als Vunk optreedt. Niet gek dus, dat hij alsmaar populairder wordt. Door corona zit Vunk alleen een jaar thuis in Blijdorp, wachtend op betere tijden.

Gelukkig staat Vunk niet stil. Samen met De Likt is hij te zien in een opvallende nieuwe videoclip. In de aanloop naar het Eurovisie Songfestival varen zij over de Maas, in weinig meer dan badjassen. En dat niet alleen: Vunk is deze week ook te gast in het wekelijkse programma Ja Toch! Niet Dan?, waarin hij meer over zijn achtergrond en opmars als dj vertelt.

"Toen ik begon met platen kopen was gabber in Rotterdam gewoon de nummer 1", zegt Vunk. "Mijn eerste plaat kocht ik bij Midtown. Dat waren gabberplaten, die kocht ik bij Paul Elstak, hij stond achter de balie. Net als Michel de Hey. Maar nu ben ik op gabber uitgekeken. Het heeft allemaal dezelfde geluiden. De sfeer is ook niet helemaal mijn ding. Ik houd meer van hoge hakken en gezelligheid. Dus ja, ik ben als gabber afgehaakt. Maar ik ging elk weekend naar Parkzicht, en naar de Energiehal. Ik was nog jong, een jaar of zeventien, en keek mijn ogen uit. Het ging er wild aan toe, maar dat had ik niet zo in de gaten.''

Tekst gaat verder onder de video

Twaalf uur draaien in legendarische Berlijnse club

Zelf viert hij als dj grote successen met een heel ander soort dance-muziek. Die is bij uitstek dansbaar. "Ik heb de zondagavond afgesloten in de Berghain in Berlijn. Een hele eer, ik geloof niet dat een andere Rotterdammer dat ooit gedaan heeft. Dat is zolang draaien als je kan. Tien uur, of twaalf uur. Dat is de heilige graal van clubs.'' Draaien doet hij in Nederland meer in Amsterdam dan in eigen stad, zegt hij. "Ik vind Ajax niks natuurlijk. Maar ik draai meer daar, ja. Altijd gezellig, veel aardige mensen. Amsterdam is een mooie stad. Als ik oude filmpjes van Rotterdam zie, van voor het bombardement, denk ik: zoo, pijnlijk. 020? Zo heb ik het nooit genoemd.''

Oer-Rotterdammer

Toch is Vunk een oer-Rotterdammer. "Ik houd van de mooie gebouwen hier. Als mijn opa zich zou omdraaien in zijn graf, zou hij denken: zo, wat is hier gebeurd? Ik vind het mooi geworden. Hoe hoger, hoe beter. Ik ben zelf geboren in het Bergwegziekenhuis, heb op de crèche gezeten op de Kaap, waar mijn opa een paar cafés had vroeger. Nu woon ik al 25 jaar in Blijdorp. Heerlijk.''

David Vunk is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? Die is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn, Sjoerd Mossou, John Buijsman, Sabrina Starke en Shirma Rouse zijn ook online te zien.