Donkere wolken boven Blijdorp, maar testdag met 4000 bezoekers geeft nieuwe moed

Net onder het viaduct op weg naar het oceanium zit medewerker Edo Visser geknield met een verfroller in zijn hand. "We zijn even die pijlen weer mooi wit aan het maken, zodat de looproute weer duidelijk zichtbaar is voor iedereen." Het is een flinke klus, want Edo heeft vandaag al zeker 35 pijlen geverfd. "We hebben heel de tuin vol liggen, als je die allemaal langs moet lopen, ben je wel even bezig. Maar we hebben het weer mee. Niets te klagen.", zegt hij tevreden. Edo kijkt erg uit naar de testdag. "Het is haast wennen als hier weer mensen lopen, want het is hier een hele tijd veel te stil geweest."

Even verderop in de tuin bij de prairiehondjes staat hovenier Remi Kroon de tuin te harken. Ook hij kan niet wachten tot de bezoekers er weer zijn. "Als hovenier heb je veel interactie met het publiek en dat mis je. Het zou fijn zijn als dat weer terugkomt. Nu duurt het gewoon te lang en is het stil om je heen."



Hoewel de stilte in de dierentuin op 30 april een dagje wordt verbroken, zal het niet een dag zijn als vanouds. Alle bezoekers moeten zich bij de ingang laten testen. "Vervolgens kunnen mensen met een tijdslot en een geldig ticket naar binnen", legt Schmidt uit. Voor sommige dieren zal het weer even wennen zijn dat er reuring in het park is. Volgens Harald zijn sommige dieren nu extra alert als er iets gebeurt in het park. "Dan zie je ze echt kijken van: Hey, er gebeurt wat!"

Bokito Diergaarde Blijdorp | Foto:

Door de komst van publiek en de verkoop van tickets voor de testdag op 30 april komt de geldstroom dit jaar eindelijk op gang. Ook ontving de dierentuin 11 miljoen euro als lening en een kleine gift van het Ministerie van Landbouw, maar daarmee is het financiële drama nog niet opgelost. "We hadden in 2020 een omzetverlies van ruim 40 procent, legt Schmidt uit. "We hadden natuurlijk de hoop dat 2021 een beter jaar zou worden, maar het is nu half april en we zijn nog steeds dicht en hebben geen omzet. Dat maakt het probleem nog een stukje groter."

Dieren wachten weer op bezoekers | Foto:



Met de lening en de gift kunnen de kosten volgens Schmidt voorlopig worden betaald. "Dat is een zekere geruststelling, maar we weten ook dat geleend geld weer terug moet. Dus we zijn er nog niet. Het is ongelofelijk om te zien hoe er om ons heen en door allerlei mensen geholpen wordt. Dat is echt hartverwarmend. Dat sterkt ons ook in het gevoel dat we er toe doen en moeten blijven bestaan. Maar de donkere dreigwolken die zijn er ook. Daar kunnen we niet omheen. Wij hopen echt dat we zo snel mogelijk weer volledig open kunnen en omzet gaan draaien."



Tijd voor onderhoud



Toch is er ook een voordeel aan de gedwongen sluiting van de tuin. Dankzij giften van onder andere de vrienden van Blijdorp, de gemeente Rotterdam, fondsen en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard kon een aantal ingrijpende projecten worden uitgevoerd.

"Nieuwe bomen voor de gorilla's, een nieuw flamingoverblijf en een waterberging. Daardoor kunnen voortaan alle planten water krijgen van het opgespaarde water. De aanleg van die waterberging is nu klaar en zou veel overlast hebben bezorgd als de tuin wel open was geweest", zegt Schmidt.