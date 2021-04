Twee verdachten avondklokrellen krijgen taakstraffen, rechter houdt rekening met persoonlijke omstandigheden

Een 32-jarige Rotterdammer stond terecht voor het gooien van stenen naar een politiebusje. Hij heeft een taakstraf van 60 uur gekregen. Een 18-jarige jongen nam die avond een pot voedingssupplementen mee van de geplunderde winkel Body Muscle. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De rechter hield nadrukkelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De stenengooier is in een vechtscheiding verwikkeld en heeft een baan. Een celstraf zou dat negatief kunnen beïnvloeden. De 18-jarige zit in het laatste jaar van het VWO en is van plan rechten te gaan studeren. Beiden zeiden een stomme fout te hebben gemaakt en zich hebben laten meeslepen.

Zowel justitie als de rechtbank wijst erop dat er op dit moment lagere straffen worden geëist en opgelegd dan kort na de rellen. De reden daarvoor is dat kort na de rellen, in supersnelrechtzaken, een signaal moest worden afgegeven om nieuwe rellen te voorkomen. Nu is die noodzaak er niet.

Later vanmiddag komen nog vier verdachten van de avondklokrellen voor de rechter.