Vier verdachten avondklokrellen krijgen taakstraffen, rechter houdt rekening met persoonlijke omstandigheden

Een 32-jarige Rotterdammer stond terecht voor het gooien van stenen naar een politiebusje. Hij heeft een taakstraf van 60 uur gekregen. Een 18-jarige jongen nam die avond een pot voedingssupplementen mee van de geplunderde winkel Body Muscle. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De rechter hield nadrukkelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De stenengooier is in een vechtscheiding verwikkeld en heeft een baan. Een celstraf zou dat negatief kunnen beïnvloeden. De 18-jarige zit in het laatste jaar van het VWO en is van plan rechten te gaan studeren. Beiden zeiden een stomme fout te hebben gemaakt en zich hebben laten meeslepen.

Zowel justitie als de rechtbank wijst erop dat er op dit moment lagere straffen worden geëist en opgelegd dan kort na de rellen. De reden daarvoor is dat kort na de rellen, in supersnelrechtzaken, een signaal moest worden afgegeven om nieuwe rellen te voorkomen. Nu is die noodzaak er niet.

Abri gesloopt

Een 20-jarige Rotterdammer is bestraft omdat hij een container heeft beschadig en een abri heeft vernield. Hij moet 150 uur taakstraf uitvoeren, waarvan 75 uur voorwaardelijk.

De Rotterdamse rechter hekelde de houding van de verdachte tijdens de rechtszaak. Onderuitgezakt in zijn Feyenoord-shirt maakte hij duidelijk niks te willen zeggen. Tegen de rechter: wat wil je weten dan? En even later: ga je nog wat vragen? Tegen de Rotterdammer was voldoende bewijs: hij stond zeer herkenbaar op foto's.

Een 26-jarige Rotterdammer krijgt een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur voor opruiing. Hij had een tekst van Facebook doorgestuurd waarin werd opgeroepen naar Rotterdam-Zuid te komen om te rellen. 'Rotterdam gaat plat, bedek je gezicht stond' er onder meer in.