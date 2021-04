Man en vrouw uit Geervliet overleden op een boot in Friesland

In het Friese Bolsward zijn een 52-jarige man en een 49-jarige vrouw uit Geervliet omgekomen op een boot. Bij de politie werd woensdagochtend gemeld dat een aantal personen onwel geworden was. Het vaartuig lag op het water bij het centrum van de stad.

Naast de overleden Geervlieters raakten ook een 51-jarige man en een 51-jarige vrouw uit Brielle onwel. Zij worden onderzocht in het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.

Verschillende reddingswerkers gingen naar het schip na een melding van koolmonoxide. Volgens een politiewoordvoerder is het niet duidelijk of het echt om koolmonoxide gaat, meldt Omrop Fryslân.

De slachtoffers zouden mensen zijn die de boot hebben gehuurd. De boot is van een verhuurbedrijf uit Heerenveen en sinds maandag verhuurd.

Naast de brandweer waren er op de kade van de Gleibakkerij in Bolsward enkele ambulances en een traumahelikopter aanwezig. De brandweer had schermen geplaatst om het incident af te schermen.

