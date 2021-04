RIVM: 1066 nieuwe besmettingen in de regio, hoogste landelijke weekgemiddelde van dit jaar

Het RIVM meldt woensdag 1066 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dinsdag was dit aantal nog 873, maar in de vijf dagen hiervoor lag dit aantal wel dik boven de duizend.

De afgelopen 24 uur is één nieuw sterfgeval gemeld. Een Rotterdammer is overleden aan de gevolgen van het virus. 4 regiogenoten zijn de afgelopen 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag waren dit er 5, maandag 3.

Landelijk zijn er 8530 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 1682 meer dan gisteren.

Over de hele week is er landelijk sprake van een duidelijke stijging van het aantal positieve coronatests. Het gaat om een toename van 14 procent vergeleken met de zeven dagen daarvoor. Niet eerder dit jaar was het weekgemiddelde van 8143 per dag zo hoog.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 15 - 2271

Albrandswaard: 13 - 2567

Barendrecht: 24 - 4686

Brielle: 9 - 1353

Capelle aan den IJssel: 42 - 6745

Dordrecht: 78 - 12488

Goeree-Overflakkee: 14- 3815

Gorinchem: 15 - 3531

Hardinxveld-Giessendam: 14 - 2425

Hellevoetsluis: 36 - 2977

Hendrik-Ido Ambacht: 19 - 3143

Hoeksche Waard: 45 - 7417

Krimpen aan den IJssel: 17 - 3288

Lansingerland: 34 - 5654

Maassluis: 13 - 2975

Molenlanden: 30 - 4761

Nissewaard: 69 - 7610

Papendrecht: 13 - 2983

Ridderkerk: 31 - 4940

Rotterdam: 387 - 65712

Schiedam: 49- 8147

Sliedrecht: 16 - 2970

Vlaardingen: 45 - 7396

Westvoorne: 13 - 962

Zwijndrecht: 25 - 4673

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.