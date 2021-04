Croosbootpuzzel compleet: gemeente betaalt steiger, eigenaar de huur

De gemeente Rotterdam investeert 65.000 euro in een aanlegsteiger nabij Eetcafé ’t Trefpunt in Noord voor de Croosboot. De familie Den Haan kocht de boot eerder en gaf hem een flinke opknapbeurt. Ook de gemeente gaf akkoord op de aanleg van een steiger, maar door de coronacrisis en dalende inkomsten had de eigenaar geen geld om de steiger aan te leggen.