Deel Rotterdamse raad wil fietsgebruik nog meer stimuleren als voorwaarde binnenhalen Tour de France

Rotterdam moet bij het binnenhalen van de Tour de France in 2024 of 2025 nog meer doen om het fietsgebruik te bevorderen. Zo moeten mensen die geen eigen fiets hebben daarbij geholpen worden en zouden er voor mensen die niet kunnen fietsen lessen moeten komen. Ook moet er in de stad meer ruimte komen voor fietsers. Dat vindt een deel van de Rotterdamse gemeenteraad. Voordat ze instemmen met het aanbieden van het bidbook en dus de aanvraag voor een Grand Départ, willen ze zich ervan verzekeren dat fietsen in de stad nog meer zal kunnen toenemen.

Na een succesvolle Grand Départ in 2010 wil Rotterdam het wielerevenement opnieuw naar de stad halen. De editie van 11 jaar geleden was voor Rotterdam een groot succes. De beelden gingen de hele wereld over en de lokale economie profiteerde er goed van. Maanden geleden is al besloten, door een voorstel van het CDA, dat bij een nieuwe kandidaatstelling ook de inwoners er meer van zouden moeten profiteren. Afgesproken is dat het fietsgebruik nog meer gestimuleerd moet worden.

Wethouder Sven de Langen: "in het Rotterdamse fietsbeleid (de Fietskoers 2025) staat beschreven dat fietsstimulering via sport bijdraagt aan het plezier voor fietsen en een gezonde leefstijl onder jong en oud. Dat dit hard nodig is, zéker ten tijde van en na de coronacrisis, is onderbouwd in de Sportnota 2021+. De mogelijke Grand Départ van de Tour de France kan een spin-off betekenen voor fietsstimulering onder een grote groep Rotterdammers".

Fietsen voor alle Rotterdammers

Woensdag spraken de gemeenteraadsleden met wethouder Sven de Langen. Verschillende partijen hebben wat verder uitgewerkte wensen voor het stimuleren van fietsen. Denk wees erop dat er veel gezinnen zijn die geen fiets hebben er of geen één kunnen kopen voor hun kinderen. Voorgesteld werd om te kijken op wat voor manier daarbij geholpen zou kunnen worden. D66-raadslid Ingrid van Wifferen is het daarmee eens. Zij vroeg aandacht voor het geven van fietslessen en wil ook het gebruik van deelfietsen voor iedereen zonder creditcard mogelijk maken.

Jimmy Smet van GroenLinks vindt dat er in de stad meer ruimte moet komen voor de fiets. Zo moeten de stoplichten op fietspaden beter afgestemd worden op de tweewielers en niet op het autoverkeer. Als voorbeeld noemt hij de route van de Strevelsweg naar de Coolsingel (de vorige proloog). Volgens Smet moet daar een groene golf bij de stoplichten komen. Nu sta je te vaak te wachten.

Geld nodig voor andere zaken

GroenLinks is enthousiast over de poging de Tour de France weer naar Rotterdam te halen. Toch is er ook wel de vraag of in een tijd van crisis dit wel het goede moment is om 14,9 miljoen euro aan zo'n evenement uit te geven. "De Tour binnenhalen is geen kerntaak van de gemeente, aldus raadslid Smet. Ook de fractie van CU/SGP heeft twijfels over de deelname. "We neigen naar een 'nee'", aldus fractievoorzitter Tjalling Vonk.

Rotterdam moet gaan opdraaien voor 14,9 miljoen euro van de in totaal 22,3 miljoen euro die nodig is. De rest van het geld komt van de gemeente Den Haag en van bedrijven. Het Rotterdamse stadsbestuur wil het benodigde geld de komende jaren bij elkaar krijgen door 1,4 miljoen euro uit het Evenementenfonds te halen en tot 2023 niet uitgegeven geld uit de Algemene Middelen te gebruiken. Dat gaat dan om een bedrag van 13,5 miljoen euro.

Leefbaar raadslid- Michel van Elck vindt juist wel dat de Tour het geld waard is. "Het geeft de stad een enorme boost". Hij vindt dat alle verzoeken en vragen van zijn collega's over duurzaamheid en participatie een 'geneuzel' is bij dit evenement. 'Gewoon even lekker van de wielerwedstrijd genieten', vindt het Leefbaar-raadslid.

Volgende week donderdag moet de gemeenteraad instemmen met het bid van de Grand Départ van de Tour de France. Begin mei zal dan de officiële overhandiging aan de organisatie van de Tour plaatsvinden. Dan wordt ook meer duidelijk wat voor plannen de stad heeft voor tijdens en rond de Tour de France. Die plannen moeten geheim blijven totdat het bidbook is ingeleverd.