Mario Kart op skelters en levend Fortnite: zo probeert Duimdrop aan te tonen wél van deze tijd te zijn

Van een afstandje is het een grappig schouwspel; kinderen die elkaar met een pijl en boog met daarop een zachte punt achterna rennen en termen uit het computerspel Fortnite roepen. Een tweede groepje racet op skelters met petjes op uit het spel Mario Kart en weer een andere groep is druk in de weer met virtualrealitybrillen of kort VR-brillen. Je zou het tafereel het nieuwe buitenspelen kunnen noemen. En dat is ook de bedoeling, zegt Annemarie de Knegt. Zij is directeur van Buiten- en Speeltuinwerk (BSW), de stichting achter de Duimdrop containers.

"Hiermee hopen we te laten zien dat we helemaal niet gedateerd zijn en dat we juist meegaan in de ontwikkeling. Maar helaas gaat Duimdrop toch stoppen. Dus we willen nu meedingen in de aanbesteding om te laten zien dat ze het kind niet met het badwater weg moeten gooien." Daarmee doelt ze op de veilige ruimte die Duimdrop biedt aan kinderen in Rotterdam. "Als dit verdwijnt, speelt er een hoop op de pleinen, maar geen kinderen."

Gamification

En dus sloeg Duimdrop de handen ineen met House of Esports, een bedrijf dat gespecialiseerd is in games. De heilige graal achter de blije gezichten van de spelende kinderen is gamification, legt directeur Wim Noordzij van House of Esports uit. "Je moet in de belevingswereld van kinderen duiken. Dus we vertalen de gamewereld naar de echte wereld. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een petje op uit het spel Mario Kart. Dan rijden ze op skelters een rondje en voelen ze zich dat karakter uit het spel."

Het draait allemaal om balans volgens Noordzij. "Gamen hoort nu eenmaal bij deze generatie, dat is echt iets van nu. Maar je moet balans bieden. Balans in gamen, school, slapen, voeding en beweging. We weten hoe belangrijk Duimdrop voor Rotterdam is geweest, dus we wilden daar graag aan bijdragen. Het moest een beetje hipper, dus verzonnen we de Gamedrop zoals dit heet. Maar de basisprincipes zijn hetzelfde: normen en waarden aanleren, met elkaar laten spelen en lekker in beweging zijn."

"Wow, zijn dit mijn handen?!", is de reactie van één van de kinderen als ze de VR-bril afzet. Volgens begeleider Bastiaan van Kan slaan de brillen en andere spellen aan bij de kinderen van het Afrikaanderplein. "Ik begin steeds meer gezichten te herkennen en de rij wordt ook steeds langer. Sommige kinderen hebben nog nooit met een VR-bril een spelletje gespeeld. Die komen daarna terug en vragen of we er volgende keer weer zijn."

Door de Gamedrop hoopt De Knegt van BSW de wethouder alsnog te overtuigen van zijn ongelijk. "Dit is een leuke constructie, waarbij we kinderen helpen. We hopen de wethouder te overtuigen. Maar als je hier naar kijkt, dan is het stigma oubollig wat Duimdrop kreeg wel erg gedateerd."