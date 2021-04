Rotterdamse gemeenteraad wil een tunnel als nieuwe oeververbinding

Een tunnel is volgens de Rotterdamse gemeenteraad de beste optie voor de nieuw aan te leggen oeververbinding tussen de wijken de Esch en Feijenoord. Dat bleek tijdens een vergadering over de mogelijke varianten.

Vooral de komst van een metroverbinding door de tunnel wordt als heel belangrijk gezien. Een deel van de raad wil dat er ook auto's van de nieuwe oeververbinding gebruik kunnen maken, maar daar zijn de meningen in de gemeenteraad over verdeeld.

Al in 2019 is besloten dat de nieuwe oeververbinding er moet komen. Maar wat moet het worden: een brug of een tunnel? De afgelopen maanden zijn er vele opties op tafel gekomen. De plek waar de brug of tunnel moest komen was steeds verschillend en ook voor welk vervoer het bestemd was. Inmiddels zijn er zeven opties overgebleven. Gekeken wordt welke er nu nog kunnen afvallen. Een paar voorstellen worden dan verder onderzocht en uiteindelijk wordt volgend jaar een voorkeursvariant gepresenteerd.

Liever geen brug

De raadsleden zien in een tunnel meer voordelen dan in een brug. Ook insprekers gaven aan dat een brug te veel impact heeft op de wijk. Zo zou volgens bewoners van de Veranda een hoge brug voor horizonvervuiling zorgen of de brug ontneemt het zicht op het nieuwe stadion. De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk is ook voorstander van een tunnel. Een brug zou erg duur worden en bijna net zoveel kosten als een basistunnel.

Wel of geen autoverkeer

D66 wil net als de Partij voor de Dieren geen auto's toelaten. Het autogebruik moet juist ontmoedigd worden. "Wij pleiten voor een tunnel voor de metro en de fiets, wellicht ook voor voetgangers", aldus Ingrid van Wifferen van D66. Ruud van de Velden van de PvdD: "Auto's zijn slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Dat past niet bij waar we met Rotterdam naar toe willen". Ook 50Plus en GroenLinks waren het daar mee eens.

Twijfels over het niet toelaten van auto's zijn er onder andere bij de PvdA, Leefbaar Rotterdam, VVD en Denk. Faouzi Achbar van Denk zei dat de auto voldoende ruimte moet krijgen. Het liefste twee keer twee rijbanen. Het Denk-raadslid vindt het gebruik van de fiets en ov belangrijk, maar denkt dat het een illusie is dat autogebruik zal afnemen in een groeiende stad.

Leefbaar-raadslid Bart van Drunen en Dieke van Groningen van de VVD probeerden nog om D66 op andere gedachten te brengen door te zeggen dat de auto's steeds schoner worden en dus minder uitstoot veroorzaken. Maar Ingrid van Wifferen van D66 bleef bij haar standpunt: "wij willen een stad waar ov, fietsen en wandelen centraal staan". René Segers-Hoogendoorn van het CDA zei dat hij wel vindt dat Rotterdammers de auto zouden moeten kunnen gebruiken. Hij wil niet dat de nieuwe oeververbinding gebruikt wordt door mensen die niet in de wijk moeten zijn, maar de route gebruiken om file te vermijden.

Voorkeur voor metro

Uit de onderzoeken blijkt dat een HOV-busverbinding en in mindere mate ook een tramverbinding niet voldoende zijn om de komende jaren de groei van het aantal inwoners van het gebied aan te kunnen. De metro heeft voor velen de voorkeur. Daar speelt ook bij dat het doortrekken van de metro direct naar Zuidplein de huidige route via Beurs kan ontzien.

De voorkeur gaat naar een geboorde metrotunnel tot aan Zuidplein. Wethouder Judith Bokhove van Verkeer zei dat een metro die bovengronds komt en door de wijk rijdt te veel impact heeft op de buurt. Ze doelde daarbij op ervaringen uit Rotterdam Alexander.

Bij zo'n geboorde metrotunnel kan de auto niet ook in de tunnel. Daar moet apart een afgezonken tunnel voor worden aangelegd. Dat neemt veel ruimte in en is duur, hield wethouder Bokhove de raadsleden voor. Wat de wethouder graag als optie mee zou willen nemen naar een volgende keuzeronde, is een brug met ov en eventueel auto's, een voorstel voor een afgezonken tunnel met ruimte voor auto en minimaal een tram en een voorstel voor de geboorde metrotunnel.